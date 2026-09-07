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La sana costumbre de salir campeón: el Turco Mohamed le ganó a Almeyda y consiguió su sexto título en Toluca

El Toluca del Turco Mohamed le ganó la final de la Leagues Cup al Rayados Monterrey de Matías Almeyda y continúa agigantando su figura

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Turco Mohamed llegó a su sexto título en Toluca.

El Turco Mohamed llegó a su sexto título en Toluca.

Antonio Mohamed volvió a coronarse en México, pero en esta oportundidad en un torneo internacional ya que ganó con el Toluca la final de la Leagues Cup frente al Rayados Monterrey de Matías Almeyda en un torneo que junta a los equipos mexicanos con la de la MLS.

El conjunto del Turco ganó 2 a 0 y de esta manera suma un nuevo hito con los Diablos Rojos donde ganó el sexto torneo para el club.

Antonio Mohamed celebró con sus jugadores.

Antonio Mohamed celebró con sus jugadores.

El Turco Mohamed se quedó con la Leagues Cup

El Toluca pegó rápido porque cuando recién se disputaban cuatro minutos Federico Viñas estampó su remate en el palo y fue Alexis Vega quien logró mandar la pelota al fondo de la red.

Almeyda buscó adelantar las líneas para conseguir el empate teniendo a Lucas Ocampo como su máximo representante en la parte ofensiva, pero los dirigidos por el Turco convirtieron el segundo a los 70 minutos gracias a Helinho, sentenciando la historia.

De esta manera el Toluca se convirtió en el primer equipo mexicano en ganar la Leagues Cup desde que cambió su formato en 2023.

El Turco Mohamed celebró nuevamente con el Toluca donde es considerado ídolo.

El Turco Mohamed celebró nuevamente con el Toluca donde es considerado ídolo.

La palabra de un Turco Mohamed histórico

El entrenador argentino confirmó que su futuro es en Toluca: "Yo estoy muy comprometido con la institución. Siempre que termino un torneo o un semestre evaluamos la situación con la directiva, pero ahora estoy totalmente comprometido, feliz, festejando y muy ilusionado con hacer un gran torneo y una buena Copa Intercontinental. Así que cualquier especulación sobre mi salida queda totalmente descartada".

"Hay que seguir compitiendo y pensando en ganar, porque esa es nuestra mentalidad: la competencia interna y la exigencia que tenemos por parte de la directiva y de la afición", continuó el DT.

"Queríamos ganarlo desde el año pasado y estamos muy felices. Demostramos que volvemos a ser los mejores de la zona. Ganamos la Concacaf, dos ligas y este título que nos faltaba. Insisto: no nos podemos dormir en los laureles y debemos seguir buscando hacer historia con este club", concluyó Mohamed.

Desde su llegada en 2025, el entrenador argentino consiguió seis títulos al frente de Toluca: la Leagues Cup, dos campeonatos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.

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