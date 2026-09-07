Oportunidad de trabajo en Mendoza: cuándo abre el nuevo hipermercado en el ex Libertad

Parte del personal estará integrado por empleados que ya se desempeñaban en el predio del ex Libertad, mientras que la otra fracción corresponderá a nuevas contrataciones para reforzar la dotación operativa del salón de ventas, depósito y áreas administrativas.

El nuevo Benedetti generará cien nuevos puestos de trabajo.

Actualmente, el Grupo Benedetti cuenta con más de 27 sucursales activas y una plantilla superior a los 400 colaboradores en la región.

Cuándo abre y cómo postularse para trabajar en el Grupo Benedetti

La fecha estimada para la inauguración oficial del complejo comercial está fijada entre noviembre y diciembre, por lo que la etapa de reclutamiento y selección avanzará progresivamente en el transcurso de las próximas semanas.

Si bien por el momento no se ha publicado una convocatoria exclusiva para el local de Godoy Cruz, la empresa dispone de canales digitales oficiales para la recepción de antecedentes laborales: