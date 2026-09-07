Oportunidad de trabajo en Mendoza: cuándo abre el nuevo hipermercado en el ex Libertad

La búsqueda de un nuevo trabajo suele generar renovadas expectativas entre los mendocinos, y la confirmación del desembarco del Grupo Benedetti en el predio que ocupaba el ex Hiper Libertad, ubicado en la localidad de Godoy Cruz, representa una de las novedades más esperadas para el comercio local antes de fin de año.
La firma avanza con la remodelación y puesta en marcha de un imponente hipermercado que funcionará bajo el formato mayorista y minorista, en un movimiento clave para el consumo y la actividad económica de nuestra provincia.
Cuántos puestos de empleo generará el nuevo hipermercado
Según la información que trascendió respecto al avance del proyecto, la apertura de la sucursal contempla la incorporación de aproximadamente 100 nuevos puestos de trabajo.
Parte del personal estará integrado por empleados que ya se desempeñaban en el predio del ex Libertad, mientras que la otra fracción corresponderá a nuevas contrataciones para reforzar la dotación operativa del salón de ventas, depósito y áreas administrativas.
Actualmente, el Grupo Benedetti cuenta con más de 27 sucursales activas y una plantilla superior a los 400 colaboradores en la región.
Cuándo abre y cómo postularse para trabajar en el Grupo Benedetti
La fecha estimada para la inauguración oficial del complejo comercial está fijada entre noviembre y diciembre, por lo que la etapa de reclutamiento y selección avanzará progresivamente en el transcurso de las próximas semanas.
Si bien por el momento no se ha publicado una convocatoria exclusiva para el local de Godoy Cruz, la empresa dispone de canales digitales oficiales para la recepción de antecedentes laborales:
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Plataforma web oficial: acceder a la sección de empleos y vacantes de Granja Benedetti.
Carga de CV: completar el formulario con los datos personales, formación académica y experiencia previa.
Seguimiento de vacantes: revisar periódicamente las publicaciones de la firma para enviar la postulación en cuanto se habilite el llamado específico para este nuevo punto de venta.
En pocas palabras
- Nuevo Hipermercado: el Grupo Benedetti abrirá un hipermercado en Godoy Cruz, Mendoza, antes de fin de año.
- Puestos de trabajo: se crearán aproximadamente 100 empleos, incluyendo nuevas contrataciones y personal del ex Libertad.
- Postulación: el proceso de selección comenzará pronto; se puede cargar el CV en la plataforma web oficial del Grupo Benedetti.