La salud de la figura más icónica de la televisión argentina vuelve a encender las alarmas. A sus 99 años, la conductora Mirtha Legrand fue internada a causa de un cuadro de bronquitis. La noticia se conoció poco después de que su nieta, Juana Viale, tuviera que ponerse al frente de su histórico ciclo tras confirmarse que la diva venía atravesando un episodio gripal que la mantenía en reposo.
Preocupación por Mirtha Legrand, internada por un cuadro de bronquitis: "Bajo estricto control"
Mirtha Legrand (99) fue internada por una bronquitis tras ser reemplazada por Juana Viale. Los detalles de su salud.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Chiqui se encuentra ingresada en el Sanatorio Mater Dei. Desde su entorno familiar explicaron que se trata de una "medida estrictamente preventiva".
En ese sentido, la comunicadora Maribel Leone señaló, a partir de información brindada por el círculo íntimo de la artista, que los profesionales de la salud decidieron su ingreso para mantenerla "monitoreada y bajo estricto control". Fiel a su estilo, la diva permanece "de buen ánimo y en sala común".
El reemplazo de Juana Viale y los antecedentes de salud de Mirtha Legrand
La ausencia de la diva ya se había hecho notar el fin de semana. Durante la emisión del pasado sábado de La Noche de Mirtha, Viale asumió el rol de anfitriona y explicó la situación con afecto y humor: "Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme". Para desdramatizar, agregó entre risas: "Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos".
Este episodio trae al recuerdo lo sucedido en abril pasado, cuando la conductora también debió suspender las grabaciones por una patología similar. En aquel momento, su nieto y productor Nacho Viale llevó tranquilidad al público: "Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros". En esa oportunidad, la recomendación médica había sido guardar reposo absoluto y cumplir un tratamiento con antibióticos.
A la espera de un parte médico sobre la bronquitis de Mirtha Legrand, por el momento, los médicos no han difundido un comunicado oficial firmado sobre la evolución del estado de salud de la conductora.
En pocas palabras
- Mirtha Legrand: la conductora de 99 años fue internada por un cuadro de bronquitis.
- Salud delicada: su internación en el Sanatorio Mater Dei es una medida preventiva para monitoreo.
- Reemplazo: Juana Viale ocupó su lugar en el programa debido a un episodio gripal previo.