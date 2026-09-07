Preocupación por Mirtha Legrand, internada por un cuadro de bronquitis: "Bajo estricto control"

El reemplazo de Juana Viale y los antecedentes de salud de Mirtha Legrand

La ausencia de la diva ya se había hecho notar el fin de semana. Durante la emisión del pasado sábado de La Noche de Mirtha, Viale asumió el rol de anfitriona y explicó la situación con afecto y humor: "Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme". Para desdramatizar, agregó entre risas: "Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos".

Este episodio trae al recuerdo lo sucedido en abril pasado, cuando la conductora también debió suspender las grabaciones por una patología similar. En aquel momento, su nieto y productor Nacho Viale llevó tranquilidad al público: "Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros". En esa oportunidad, la recomendación médica había sido guardar reposo absoluto y cumplir un tratamiento con antibióticos.

A la espera de un parte médico sobre la bronquitis de Mirtha Legrand, por el momento, los médicos no han difundido un comunicado oficial firmado sobre la evolución del estado de salud de la conductora.