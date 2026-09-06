El dueño de Granja Benedetti y su primer híper mayorista: "Será algo completamente innovador"

-¿Cómo se llegó al acuerdo con grupo Callejas, propietario de Libertad, para quedarse con el espacio del híper?

-Grupo Callejas le vende a La Anónima la operación de Libertad en Córdoba, San Juan y otras plazas, y a Kutcher en Chaco y el norte del país. Ninguno quiso comprar Mendoza. Ahí entramos en la compulsa, y felizmente luego de varias negociaciones cerramos trato. Parte del personal ya se integró a nuestra nómina, y el resto logró una excelente indemnización.

-¿Fue un acuerdo de compra o el local todavía pertenece a Callejas?

-Son los dueños del predio y se dedican al real estate. Nosotros simplemente alquilamos el espacio con todo lo mobiliario.

Marcelo y su hermano Lucas Benedetti ya planifican cómo reacondicionar la superficie de 8 mil m2 que ocupará el nuevo mayorista Cristian Lozano

-Más allá de ser una cadena minorista, salen a jugar fuerte entre los mayoristas ¿Cuántos trabajadores van a emplear?

-Por lejos, va a ser nuestro primero y más grande local mayorista, con una propuesta distinta, innovadora, que apunta al cliente minorista también. Por el formato y la superficie, van a trabajar alrededor de 100 personas.

La apuesta a los mayoristas: a qué apunta Benedetti con su primer híper

En la entrevista, Benedetti repite la palabra "innovación". Concepto que ya demostró con su primer supermercado de alta montaña en Las Leñas, el más "alto" de Mendoza, para abastecer a los turistas del centro de esquí Las Leñas. Y va por más.

-Se hicieron fuertes en el rubro carnes con Granja Benedetti. En este caso, ¿por dónde va la propuesta comercial?

-Será innovadora para la zona y la superficie. Operamos locales de 100 a 300 metros, manejar 8 mil metros no es nuestra especialidad, pero pensamos un espacio multimarcas, con muchos productos mendocinos, o sea multipropuestas. Y dirigido a todos los segmentos de consumo, tanto consumidor final como el canal gastronómico.

-¿Pero cuál podría decir que es el valor agregado de Benedetti, para diferenciarse de los otros mayoristas locales?

-Falta para tener una proyección real de los números, pero la inversión va a ser importante. De la estrategia hay cosas que no voy a develar, pero ayudará los locatarios del Paseo preocupados por el cierre de Libertad. Va a generar un tránsito importante para todo el oeste de Godoy Cruz, caso Villa Hipódromo y Villa Marini.

Si bien vamos a ofrecer secos, limpieza y demás, el diferencial van a ser los frescos, nuestra especialidad. Somos líderes en eso Si bien vamos a ofrecer secos, limpieza y demás, el diferencial van a ser los frescos, nuestra especialidad. Somos líderes en eso

- En los últimos años Libertad parecía estar sobreviviendo comercialmente. ¿Qué vieron para decidir en qué poner el acento y en qué no con el nuevo local?

-Se trata de ofrecer un servicio al cliente, y saber y entender lo que significa el producto fresco. Lo que el consumo diario de cualquier familia demanda. Es tener 4 o 5 variedades de marcas de lácteos, lo mismo en carnes. ¿Buscas un corte caro? Lo vas a encontrar. Un corte de blanda a $14 mil que el mercado no tiene?, también lo vas tener. Pero no será un local Granja Benedetti.

-A propósito, han abierto muchos locales y la gente destaca la relación precio-calidad en la carne sobre todo. ¿Cuál es la clave?

-Estar integrado verticalmente y horizontalmente. Producimos nuestra propia carne, tenemos nuestros propios animales, tanto en carne bovina como el cerdo. Tenemos criadero propio y tenemos toda la cadena integrada, hasta matadero. Eso te garantiza seguridad y trazabilidad, sino también te garantiza poder llegar con un excelente precio competitivo.

"Va a ser una propuesta distinta, para jugar en las grandes ligas de los mayoristas de Mendoza", asegura el dueño de Granja Benedetti Cristian Lozano

-¿Qué volúmen de hacienda y faena manejan mensualmente?

-Son entre 500 y 600 mil kilos de carne mensuales bovina. Y unos 300 mil de porcina. Hacemos embutidos y mucha oferta libre de gluten también, una de las pocas empresas que lo pueden certificar, otra ventaja más allá del volumen.

El consumo y el costo del servicio según Benedetti

Sin negar que el consumo no pasa su mejor momento, el responsable de Grupo Benedetti hace hincapié en la mirada a mediano plazo que sostiene un ambicioso plan de expansión, con la apertura de más locales antes de fin de año.

-La gente cuida el gasto y muchas familias recurren a la tarjeta de crédito para sus compras. ¿Cuál es el factor que se analiza para decidir una inversión en un presente tan particular para el consumo masivo?

-El plan de expansión sigue. La empresa de acá a fin de año va a abrir 5 locales en San Rafael, Guaymallén y Maipú. Tener un mayorista-minorista con una impronta de segunda y terceras marcas nos termina de cerrar bastante el ciclo, y no tenemos miedo a la caída del consumo.

El supermercadismo no pasa un buen momento como negocio, pero la empresa vende El supermercadismo no pasa un buen momento como negocio, pero la empresa vende

"La gente está dejando de elegir el servicio cuando vale mucha plata el servicio, ¿se entiende? Si vas a un supermercado que tiene todo bien ubicado y bien iluminado pero te cobra 200 pesos más un Amargo Serrano Terma, no te elige y va a otro lado. Por eso hay que tener una propuesta de servicio y precio a su vez. Cuando abramos el nuevo local vamos a ser más baratos todavía", detalla Marcelo Benedetti.

-Hablaba de que se está reformateando el negocio del supermercado. Venimos de las grandes superficies a locales chicos, de cercanía. ¿Están viendo una marcha atrás a futuro?

-No, para nada. Seguimos apostando al negocio de cercanía, solamente que nosotros con la propuesta de Libertad es algo diferente, un mayorista-minorista preparado para atender necesidades puntuales en un lugar que ya está armado. De hecho, los otros locales que vamos a abrir son de 300 metros con maxisurtido de productos y todo lo que tiene un almacén.

Carne y lácteos, la oferta diferencial que promete Benedetti mayorista, además de diversidad de marcas. "Para lograr una excelente relación precio-calidad nos integramos vertical y horizontalmente con los proveedores", remarcan Cristian Lozano

"Los mendocinos, sobre todo jóvenes, ya no son "marquistas""

El bolsillo manda. Por eso, la oferta busca ampliarse más que nunca con un surtido para todos los gustos y capacidad de compra. Benedetti admite que es parte del criterio para salir a jugar en la cancha de los mayoristas.

-¿Por donde pasa la negociación con los grandes proveedores en este momento? ¿Qué tan difícil es asegurar precio?

-Siempre es una pulseada, pero las empresas líderes también no la están pasando bien, porque el hábito de consumo pasa cada vez por marcas alternativas donde la gente encuentra refugio de excelentes precios con una calidad bastante buena.

-¿Ya se nota en el mix de compras?

-Las grandes marcas también van a tener que empezar a entender que el mercado pasa por otro lado, sobre todo el hábito de consumo de los jóvenes. Hoy estamos viendo que ya no son tan "marquistas", y cuando encuentran alternativas de muy buena calidad cambian y no vuelven a la primera marca.

"Vamos a tener todas las marcas y vamos a hacer un gran esfuerzo por tener a las primeras, segundas, terceras, las cuartas, y vamos a desarrollar proveedores locales y proveedores chicos, industrias lácteas chicas que quieren, que hoy no tienen lugar en las grandes estructuras, lo van a tener con nosotros, van a poder exhibir sus productos y generar empleo. Vamos a jugar en las grandes ligas entre los mayoristas", cierra Marcelo Benedetti.