Pasado casi un mes desde que el ex hípermercado Libertad decidió irse de Mendoza, la cadena local Grupo Benedetti se apresta a ocupar su lugar. Tras acordar el traspaso del local de Godoy Cruz, le puso plazo a la reapertura con un formato comercial "innovador" y norte claro: hacerse fuerte entre los mayoristas.
Grupo Benedetti va por su hípermercado mayorista: cuándo abre el ex Libertad y otras 4 sucursales
El grupo mendocino proyecta abrir antes de fin de año un hipermercado mayorista "multimarcas" en Godoy Cruz. Las restantes aperturas de Grupo Benedetti
De hecho, más allá de que Granja Benedetti es su marca insignia de origen asociada a la carne, el grupo empresario mendocino fundado en 1990 por Roberto Benedetti tuvo un crecimiento explosivo en los últimos años. Y sumó a Benedetti Mayorista, que tiene su propio centro de distribución sobre carril Rodríguez Peña, en Maipú.
Es el paraguas de la propuesta diseñada para empezar a operar en la superficie de más de 8.000 m2 que por más de 20 años fue parte del híper Libertad, últimamente en poder del grupo salvadoreño Callejas. Aunque, aseguran en el seno de la empresa familiar, la marca aún no está definida. Si saben que llevará el apellido, su identidad.
"Callejas decidió enfocarse en el 'real estate' y vender todas sus sucursales a La Anónima y a Kutcher en el norte, que dejaron afuera a Mendoza. Fue allí donde entramos en la compulsa, y después de varias negociaciones felizmente pudimos cerrar la operación, que incluye parte del personal de Libertad", contó Marcelo Benedetti, su responsable.
Mayorista y algo más: de Las Leñas a Godoy Cruz, la expansión de Benedetti
El nuevo mayorista mendocino empleará a 100 trabajadores, muchos de los cuales se desempeñaron en Libertad. Ya comenzó la puesta a punto del ex local de Godoy Cruz, que llevará varios meses para convertirse en su sucursal más grande, detrás de la cual habrá una importante inversión que por ahora no trascendió.
Según Benedetti "estamos acostumbrados a operar sucursales de 200 o 300 metros, los de más de 4 mil no son nuestra especialidad. Pero tenemos una propuesta totalmente innovadora para el rubro y la zona, mayorista-minorista. Un formato multimarcas para todos los segmentos de consumo y también el canal gastronómico".
La cadena ya cuenta con 27 bocas en distintos puntos de la provincia. Antes del acuerdo con Callejas para abrir su nuevo híper mayorista, su más reciente apertura había sido el primer supermercado de la alta montaña mendocina: ni más ni menos que frente al centro de ski Las Leñas.
Sobre lo que viene, el empresario que lidera la compañía familiar no le pone una fecha precisa a la inauguración. Sin embargo, apuesta a que "será antes de fin de año. Si todo va bien, en diciembre".
Mientras tanto, dentro del plan de expansión de la cadena mendocina hay un objetivo claro: cerrar el 2026 con más de 30 bocas en la provincia. Para eso, entre septiembre y el último mes del año abrirá otras 4 sucursales, entre San Rafael, Godoy Cruz y zona Este, con un formato similar al del híper que ya empezó a poner a punto.
En pocas palabras
- Grupo Benedetti: abrirá un hipermercado mayorista multimarcas en Godoy Cruz antes de fin de año.
- Expansión: el grupo mendocino prevé inaugurar 4 sucursales más entre septiembre y diciembre.
- Nuevo Formato: la propuesta combina un modelo mayorista-minorista para diversos segmentos de consumo y canal gastronómico.