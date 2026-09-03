Grupo Benedetti va por su hípermercado mayorista: cuándo abre el ex Libertad y otras 4 sucursales

"Callejas decidió enfocarse en el 'real estate' y vender todas sus sucursales a La Anónima y a Kutcher en el norte, que dejaron afuera a Mendoza. Fue allí donde entramos en la compulsa, y después de varias negociaciones felizmente pudimos cerrar la operación, que incluye parte del personal de Libertad", contó Marcelo Benedetti, su responsable.

Mayorista y algo más: de Las Leñas a Godoy Cruz, la expansión de Benedetti

El nuevo mayorista mendocino empleará a 100 trabajadores, muchos de los cuales se desempeñaron en Libertad. Ya comenzó la puesta a punto del ex local de Godoy Cruz, que llevará varios meses para convertirse en su sucursal más grande, detrás de la cual habrá una importante inversión que por ahora no trascendió.

Según Benedetti "estamos acostumbrados a operar sucursales de 200 o 300 metros, los de más de 4 mil no son nuestra especialidad. Pero tenemos una propuesta totalmente innovadora para el rubro y la zona, mayorista-minorista. Un formato multimarcas para todos los segmentos de consumo y también el canal gastronómico".

La cadena ya cuenta con 27 bocas en distintos puntos de la provincia. Antes del acuerdo con Callejas para abrir su nuevo híper mayorista, su más reciente apertura había sido el primer supermercado de la alta montaña mendocina: ni más ni menos que frente al centro de ski Las Leñas.

Sobre lo que viene, el empresario que lidera la compañía familiar no le pone una fecha precisa a la inauguración. Sin embargo, apuesta a que "será antes de fin de año. Si todo va bien, en diciembre".

Mientras tanto, dentro del plan de expansión de la cadena mendocina hay un objetivo claro: cerrar el 2026 con más de 30 bocas en la provincia. Para eso, entre septiembre y el último mes del año abrirá otras 4 sucursales, entre San Rafael, Godoy Cruz y zona Este, con un formato similar al del híper que ya empezó a poner a punto.