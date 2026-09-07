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Un flojo arbitraje

Las polémicas en River vs. Independiente Rivadavia que condicionaron el partido

Mientras Independiente Rivadavia acumulaba tarjetas amarillas, Nicolás Ramírez evitó expulsar a dos jugadores de River

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Las polémicas estuvieron a la orden del día en River - Independiente Rivadavia.

Las polémicas estuvieron a la orden del día en River - Independiente Rivadavia.

Fabián Salamone / Diario UNO.

Tras el triunfo de River por 3 a 1 frente a Independiente Rivadavia, Daniel Vila no dudó en apuntar contra el colegiado del partido, Nicolás Ramírez, acusándolo de "bandido", categorización que también hizo extensiva a Federico Beligoy, referente de los árbitros.

El presidente de la Lepra solicitó que Ramírez no vuelva a dirigir al conjunto mendocino, al tiempo que recordó la final de la Copa Argentina en la que lograron el título a pesar de ciertas suspicacias sobre el arbitraje.

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Nicolás Ramírez quedó en el medio de la tormenta por su desempeño en River 3 - Independiente Rivadavia 1.

En las tarjetas amarillas, River 2 - Independiente Rivadavia 5

Nicolás Ramírez amonestó a cuatro jugadores de la Lepra en el primer tiempo: Matías Fernández, Álex Arce, Iván Villalba y José Florentín; luego, en el segundo, se sumó a la lista Leonard Costa, por protestar.

Mientras tanto en el Millonario solo vieron la tarjeta amarilla dos jugadores: uno por tiempo, Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta.

Además, el conjunto local se vio beneficiado por un penal sancionado a los 28 minutos de la primera etapa en una jugada que tuvo como protagonistas a Costa y a Ángel Correa.

Cuando Correa se detiene para volver hacia atrás siente un toque del defensor leproso y no dudó en caer al suelo; paralelamente, el árbitro no necesitó ir al VAR para sancionar la pena máxima. Minutos después Gonzalo Montiel lo cambiaría por gol.

River pidió una tarjeta roja, no se la dieron

Se disputaba el minuto 39 del primer tiempo cuando José Florentín fue a presionar arriba para quitarle la pelota a Lucas Martínez Quarta; no obstante, llegó tarde por lo que el colegiado le sacó la tarjeta amarilla.

No hubo llamado del VAR y aunque los jugadores del Millonario pidieron la roja, el mediocampista no fue expulsado.

Nicol&aacute;s Otamendi debi&oacute; ser expulsado frente a Independiente Rivadavia.

Nicolás Otamendi debió ser expulsado frente a Independiente Rivadavia.

La expulsión de Nicolás Otamendi que Independiente Rivadavia reclamó

River ya ganaba 3 a 1 cuando en el minuto 38 Nicolás Otamendi cruzó fuerte a Luis Sequeira y como el ex jugador de la Selección argentina tenía tarjeta amarilla todo indicaba que vería la segunda y se iría a los vestuarios.

No obstante, el réferi prefirió solo sancionar tiro libre, lo que llamó poderosamente la atención en el banco de suplentes de Independiente Rivadavia ya que la jugada era claramente para amonestación, pero al ser la segunda es el que colegiado decidió no cambiarla por la roja.

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