Deportivo Maipú igualó con Patronato y sigue en zona de clasificación al Reducido

Deportivo Maipú empató 0 a 0 con Patronato de Paraná este domingo, en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional y sigue en la zona de clasificación al Reducido.
Deportivo Maipú igualó con Patronato de Paraná este domingo, en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional
Deportivo Maipú empató 0 a 0 con Patronato de Paraná este domingo, en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional y sigue en la zona de clasificación al Reducido.
El Cruzado, que venía de perder ante Colegiales, sumó solamente un punto y no pudo lograr su tercer triunfo seguido en calle Vergara.
El Cruzado hizo los merecimientos para poder superar al Patrón, pero le faltó ser decisivo en los metros finales.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría con este resultado sumó su sexto partido sin perder como local, producto de tres triunfos y tres empates.
Deportivo Maipú alcanzó los 39 puntos y ocupa el 8vo lugar y está en Zona de clasificación del Reducido.
Se vienen 8 partidos para el Deportivo Maipú, donde buscará sostenerse dentro de los ocho para jugar por el ascenso.
El ingreso de Julián Vera por Juan Pablo Gobetto, fue el único cambio con respecto al equipo que cayó ante Colegiales.
El local no puede superar al Patrón que en esta primera se dedicó a defender.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador pero no supo definirlo. Intentó doblegar al rival.
Tras jugar con Patronato, el equipo maipucino visitará a Almagro el sábado 12 de septiembre a las 15.30, por la fecha 29 del certamen.