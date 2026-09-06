Deportivo Maipú igualó con Patronato y sigue en zona de clasificación al Reducido

Deportivo Maipú sumó su sexto partido sin perder como local

El equipo dirigido por Mariano Echeverría con este resultado sumó su sexto partido sin perder como local, producto de tres triunfos y tres empates.

Deportivo Maipú mereció más ante Patronato. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo Maipú alcanzó los 39 puntos y ocupa el 8vo lugar y está en Zona de clasificación del Reducido.

Se vienen 8 partidos para el Deportivo Maipú, donde buscará sostenerse dentro de los ocho para jugar por el ascenso.

El ingreso de Julián Vera por Juan Pablo Gobetto, fue el único cambio con respecto al equipo que cayó ante Colegiales.

El local no puede superar al Patrón que en esta primera se dedicó a defender.

Este es el equipo del Cruzado que salió a jugar ante Patronato. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El equipo dirigido por Mariano Echeverría tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador pero no supo definirlo. Intentó doblegar al rival.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Tras jugar con Patronato, el equipo maipucino visitará a Almagro el sábado 12 de septiembre a las 15.30, por la fecha 29 del certamen.