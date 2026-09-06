La preocupación de Colapinto por el grave accidente que sufrió Leclerc: "Lo importante es que está bien"

Esto provocó la bandera roja y fue Stuart Barlow, ingeniero de Alpine, quien le envió tranquilidad al argentino: "Charles está fuera del auto. Se está yendo caminando, está bien".

Frente a esto Colapinto manifestó: "Lo importante es que está bien", para luego agregar: "Fue una grande", haciendo referencia a la magnitud del accidente.

La gran fustración de Franco Colapinto

El piloto de 23 años se refirió a la situación sin rodeos: "Sí, una carrera dura. Nada, muy, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que triste, triste por eso".

"Creo que podría haber hecho una gran carrera y cometí un grave error así", explicó el argentino sobre el accidente sufrido en Italia que cambió por completo los planes de los ingenieros de Alpine.

"Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí, así que estoy un poco triste", agregó Colapinto con profunda consternación.

El dolor del piloto nacido en Pilar tendrá que pasar rápido ya que tendrá revancha el próximo fin de semana en el GP de Madrid, España, donde podrá recuperarse del mal momento e intentará estar más cerca del podio algo que hoy, al menos por un instante, logró.