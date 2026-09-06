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El italiano abandonó

La preocupación de Colapinto por el grave accidente que sufrió Leclerc: "Lo importante es que está bien"

Charles Leclerc fue protagonista de la competencia en Monza ya que sufrió un accidente que lo dejó fuera de competencia; al enterarse, Colapinto fue empático con su colega

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Leclerc quedó fuera de competencia y Colapinto mostró su preocupación.

Leclerc quedó fuera de competencia y Colapinto mostró su preocupación.

Franco Colapinto estuvo cerca de hacer historia en el Gran Premio de Monza, Italia: tras llegar a marchar en el tercer puesto, un despiste lo relegó a la posición 16. Sin embargo, logró reponerse y cruzó la meta noveno, sumando dos puntos para Alpine.

Antes de salirse de la pista fue Charles Leclerc quien sufrió lo mismo, pero con un destino distinto: tuvo que abandonar y hubo bandera roja.

La Ferrari qued&oacute; en muy mal estado.

La Ferrari quedó en muy mal estado.

El gran accidente que sufrió Charles Leclerc y la preocupación de Colapinto

Apenas se corría la segunda vuelta en el Templo de la Velocidad cuando el piloto de Ferrari no pudo controlar su monoplaza despistando y teniendo un accidente que preocupó a todos.

Esto provocó la bandera roja y fue Stuart Barlow, ingeniero de Alpine, quien le envió tranquilidad al argentino: "Charles está fuera del auto. Se está yendo caminando, está bien".

Frente a esto Colapinto manifestó: "Lo importante es que está bien", para luego agregar: "Fue una grande", haciendo referencia a la magnitud del accidente.

La gran fustración de Franco Colapinto

El piloto de 23 años se refirió a la situación sin rodeos: "Sí, una carrera dura. Nada, muy, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que triste, triste por eso".

"Creo que podría haber hecho una gran carrera y cometí un grave error así", explicó el argentino sobre el accidente sufrido en Italia que cambió por completo los planes de los ingenieros de Alpine.

"Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí, así que estoy un poco triste", agregó Colapinto con profunda consternación.

El dolor del piloto nacido en Pilar tendrá que pasar rápido ya que tendrá revancha el próximo fin de semana en el GP de Madrid, España, donde podrá recuperarse del mal momento e intentará estar más cerca del podio algo que hoy, al menos por un instante, logró.

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