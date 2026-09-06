Lionel Messi jugó un buen partido en el empate del Inter Miami, escolta en la MLS

Las Garzas igualaron 2-2, como local, ante el Atlanta United, en un partido jugado en el moderno Nu Stadium de Florida, y cuyo inicio se demoró por un temporal.

Lionel Messi habla con su amigo Luis Suárez. El uruguayo anotó un gol, y el rosarino metió la asistencia al brasileño Casemiro en su gol para el Inter Miami.

Messi aportó una asistencia y un remate en el travesaño para el Inter Miami

El Inter Miami arrancó ganando con un gol del recién incorporado brasileño Casemiro, a los 32 minutos del primer tiempo. El paraguayo Miguel Almirón logró la igualdad parcial sobre los 35. El uruguayo Luis Suárez volvió a poner en ventaja al local sobre el final del primer período, pero en el final del partido, el suizo Breel Embolo, de penal, selló el empate.