Mientras en el fútbol argentino se le rinde un "minuto de aplausos" a Lionel Messi por su retiro de la Selección Argentina, el rosarino fue titular este sábado por la noche en el empate como local del Inter Miami por la 23ª fecha de la Conferencia Este de la Major League Soccer.
Lionel Messi jugó un buen partido en el empate del Inter Miami, escolta en la MLS
El ahora ex capitán de la Selección argentina, Lionel Messi tuvo un buen desempeño en el empate entre el Inter Miami y Atlanta United en la MLS
Las Garzas igualaron 2-2, como local, ante el Atlanta United, en un partido jugado en el moderno Nu Stadium de Florida, y cuyo inicio se demoró por un temporal.
Messi aportó una asistencia y un remate en el travesaño para el Inter Miami
El Inter Miami arrancó ganando con un gol del recién incorporado brasileño Casemiro, a los 32 minutos del primer tiempo. El paraguayo Miguel Almirón logró la igualdad parcial sobre los 35. El uruguayo Luis Suárez volvió a poner en ventaja al local sobre el final del primer período, pero en el final del partido, el suizo Breel Embolo, de penal, selló el empate.
Lionel Messi, que jugó su primer partido tras anunciar su retiro de la Selección Argentina, aportó una asistencia y además estrelló un remate en el travesaño, redondeando una buena actuación.
Gracias a este empate, Inter Miami sigue segundo en su zona, a diez puntos del líder Nashville, ambos prácticamente clasificados para los playoff de la MLS, en busca del título.
Además de Messi, también jugaron los argentinos Rodrigo De Paul, Maximiliano Falcón, Germán Berterame, Facundo Mura y Mateo Silvetti.
En pocas palabras
- Lionel Messi: Jugó su primer partido tras el retiro de la Selección Argentina, aportando una asistencia y un remate al travesaño en el empate del Inter Miami 2-2 contra Atlanta United en la MLS.
- Inter Miami: Se mantiene segundo en la Conferencia Este de la MLS, a diez puntos del líder Nashville, y prácticamente clasificado para los playoffs.
- Desarrollo del partido: El encuentro contó con goles de Casemiro y Luis Suárez para el Inter Miami, y Miguel Almirón y Breel Embolo para Atlanta United.