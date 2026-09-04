Mal de amores es una de las nuevas propuestas de Netflix que combina romance, drama e historia en una producción ambientada en México. Basada en la reconocida novela homónima de Ángeles Mastretta, la serie sigue a una mujer que deberá enfrentarse a los mandatos de su época mientras busca decidir por sí misma qué camino tomar.
Está en Netflix, tiene 7 capítulos y es subida de tono al estilo de Bridgerton... y un poco más
Basada en la novela de Ángeles Mastretta, explora el drama romántico y la búsqueda de independencia femenina en el México de principios del siglo XX
Con 7 capítulos, esta producción mexicana se estrenó en septiembre de 2026 y rápidamente comenzó a llamar la atención entre las series y películas más vistas de la plataforma. Actualmente ocupa el puesto número 5 en TV hoy.
Mal de amores combina elementos del drama romántico con una ambientación de época que permite conocer una sociedad en plena transformación. La producción pone especial atención en la evolución de Emilia y en las decisiones que debe tomar frente a las expectativas de su entorno.
La protagonista mantiene un vínculo con dos hombres que representan caminos muy diferentes. Esta situación convierte al amor en uno de los principales conflictos de la trama, pero también en una herramienta para hablar sobre la independencia y la posibilidad de elegir.
Netflix: de qué trata la serie Mal de amores
La sinopsis oficial de la serie de Netflix Mal de amores versa: "La sociedad la imagina como esposa..., pero Emilia elige ser doctora mientras el amor y la guerra cambian su vida para siempre. Basada en la aclamada novela de Ángeles Mastretta".
Basada en la novela de Ángeles Mastretta, Mal de Amores es una historia de amor, revolución y elección. En un país que despierta, Emilia Sauri también lo hace entre dos hombres y dos formas de vivir. En su corazón se libra la revolución más importante: la de una mujer que elige por sí misma.
Netflix: tráiler de la serie Mal de amores
Reparto de Mal de amores, serie de Netflix
- Renata Vaca
- Juan Pablo Fuentes
- Iván Amozorrutia
- Cassandra Ciangherotti
- Diana Bovio
- Miguel Rodarte
- Juan Pablo Medina
- Humberto Zurita
- Sofia Carrera
- Alejandro Puente
Dónde ver la serie Mal de amores, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mal de amores se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mal de amores se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mal de amores se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma suma la serie mexicana "Mal de amores", drama romántico basado en la novela de Ángeles Mastretta.
- Trama: Narra la búsqueda de independencia de una mujer en el México de principios del siglo XX, enfrentando mandatos sociales y eligiendo su camino entre dos amores.
- Producción: La serie cuenta con 7 capítulos y se destaca por su ambientación de época y temática de empoderamiento femenino.