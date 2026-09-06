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Ganó 2 puntos

Franco Colapinto llegó a estar tercero en Monza, pero despistó y terminó relegado: sumó puntos para Alpine

Pierre Gasly y Franco Colapinto hicieron una gran carrera en el GP de Italia y ambos sumaron puntos para alegría de la escudería francesa

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto logró sumar puntos luego de salirse de la pista.

Franco Colapinto logró sumar puntos luego de salirse de la pista.

Franco Colapinto largó en la séptima posición en el GP de Monza, Italia, por lo que las expectativas eran muchas ya que tenía la posibilidad de sumar puntos para Alpine; aunque hizo una gran carrera y llegó a estar tercero, despistó lo que lo relegó al puesto 16.

Esto provocó que tuviera que comenzar a pasar pilotos nuevamente para intentar recuperarse, algo que logró y terminó quedandose en el puesto 9 sumando 2 puntos; por su lado, Pierre Gasly se quedó con la séptima posición, por lo que también ganó tantos en la cita de la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo un buen desempe&ntilde;o en Italia.

Franco Colapinto tuvo un buen desempeño en Italia.

El despiste de Franco Colapinto que preocupó a Alpine

El piloto argentino venía con buen ritmo y estaba haciendo un trabajo excelente cuando pasó lo impensado: en la séptima vuelta por un error propio despistó y de estar en la tercera posición, quedó en el puesto 16.

Desde Alpine le transmitieron tranquilidad, pero la desazón del argentino quedó en evidencia ya que el esfuerzo realizado para estar en el podio cayó por el suelo.

Luego volvió a hacer las cosas bien y comenzó a recuperarse al punto que volvió a estar entre los diez primeros puestos, situación que parecía muy díficil luego de quedar fuera de la pista. Fue así que cruzó la meta en la novena posición y aunque podría haber estado mejor ubicado provocó cierta satisfacción por su capacidad de resiliencia.

Por su lado, Pierre Gasly llegó séptimo; de esta manera el argentino sumó 2 puntos y el francés ganó 6. La carrera la ganó Andrea Kimi Antonelli quien salió desde el fondo de la parrilla y logró una remontada épica para consagrarse en su propio país, convirtiendose en un hito ya que se convirtió en el primer piloto italiano en ganar el GP de Italia desde Alberto Ascari en 1952.

Alpine gan&oacute; puntos con sus dos pilotos: Gasly y Colapinto.

Alpine ganó puntos con sus dos pilotos: Gasly y Colapinto.

Así terminó el GP de Monza

  1. Kimi Antonelli (Mercedes).
  2. George Russell (Mercedes).
  3. Max Verstappen (Red Bull).
  4. Lando Norris (McLaren).
  5. Oscar Piastri (McLaren).
  6. Lewis Hamilton (Ferrari).
  7. Pierre Gasly (Alpine).
  8. Arvid Lindblad (Red Bull).
  9. Franco Colapinto (Alpine).
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull).

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