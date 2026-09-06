Franco Colapinto llegó a estar tercero en Monza, pero despistó y terminó relegado: sumó puntos para Alpine

Desde Alpine le transmitieron tranquilidad, pero la desazón del argentino quedó en evidencia ya que el esfuerzo realizado para estar en el podio cayó por el suelo.

Luego volvió a hacer las cosas bien y comenzó a recuperarse al punto que volvió a estar entre los diez primeros puestos, situación que parecía muy díficil luego de quedar fuera de la pista. Fue así que cruzó la meta en la novena posición y aunque podría haber estado mejor ubicado provocó cierta satisfacción por su capacidad de resiliencia.

Por su lado, Pierre Gasly llegó séptimo; de esta manera el argentino sumó 2 puntos y el francés ganó 6. La carrera la ganó Andrea Kimi Antonelli quien salió desde el fondo de la parrilla y logró una remontada épica para consagrarse en su propio país, convirtiendose en un hito ya que se convirtió en el primer piloto italiano en ganar el GP de Italia desde Alberto Ascari en 1952.

Alpine ganó puntos con sus dos pilotos: Gasly y Colapinto.

Así terminó el GP de Monza