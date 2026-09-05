Darío Franco: "Quiero felicitar a todo el grupo por cómo jugaron este partido"

Nacho Sabatini fue el punto más alto de Gimnasia y Esgrima, que enfrentó a un muy motivado Boca y demostró actitud ganadora y calidad futbolística. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

"Entonces estoy feliz por cómo jugaron los chicos este partido de principio a fin. Estuvimos mucho tiempo con el resultado abajo, cuando Boca subió a 2-1 arriba, y siempre fuimos a buscarlo con más juego que con garras, mucho huevo. Creo que el equipo tuvo mucha personalidad, mucha gana de ir a buscarlos jugando al fútbol, así que quiero felicitar a todo el grupo por cómo jugaron este partido", completó el DT del Lobo.

Luciano Cingolani fue una pesadilla por la banda derecha del ataque del Lobo, llegando no sólo por velocidad, sino por habilidad y juego asociado con los volantes, algo ponderado por Darío Franco. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Ante el pedido de análisis del juego gimnasista en general en el torneo, Franco respondió: "El análisis ya lo hice recién, tenemos que seguir de esta manera, intentando proponer, intentando atacar al rival, hacer lo que pueda en su campo, y cuando perdemos la pelota, ser intensos como lo fuimos hoy (por este sábado), ya sea en el campo rival, o en el propio campo".

El entrenador cordobés con pasado como jugador en Newell´s agregó: "Eso me deja muy feliz, muy contento por cómo están jugando los chicos. Tienen mucha confianza, salen a proponer, siempre piensan en que hay que tratar de jugar bien al fútbol, tratar de que nuestros ataques sean con claridad, con jugada elaborada, y bueno, hoy lo manifestaron dentro del campo de juego, sin importar el rival que teníamos al frente, que no hace falta decir lo que es Boca Juniors, pero realmente creo que lo superamos", concluyó.