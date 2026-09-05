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TORNEO CLAUSURA

Darío Franco: "Quiero felicitar a todo el grupo por cómo jugaron este partido"

El DT de Gimnasia y Esgrima Darío Franco se mostró "feliz" y conforme con el desempeño de sus jugadores en el empate con Boca, donde declaró que merecieron más

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Darío Franco. El entrenador de Gimnasia y Esgrima ponderó la actitud, y sobre todo el buen trato de pelota que demostraron sus dirigidos frente a Boca en el Víctor Legrotaglie.

Darío Franco. El entrenador de Gimnasia y Esgrima ponderó la actitud, y sobre todo el buen trato de pelota que demostraron sus dirigidos frente a Boca en el Víctor Legrotaglie.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Gimnasia y Esgrima jugó un partido frente a Boca Juniors donde demostró en la cancha que su posición en la tabla y el buen rendimiento no es producto del azar ni de casualidades vinculadas a un fixture permisible. Los dirigidos por Darío Franco expusieron pasajes de buen fútbol y sobre todo actitud.

Tras el empate en dos goles, en la conferencia de prensa el DT del Lobo se mostró conforme con sus dirigidos resaltando los valores destacados y hasta felicitó a los suyos, que marchan como punteros en la tabla de posiciones de la Zona A del Torneo Clausura.

La palabra de Darío Franco en la conferencia de prensa

Consultado sobre si el duelo con el Xeneize por la 8ª fecha del Clausura le había dejado buenas sensaciones, Franco confirmó: "Sí, las mejores sensaciones, creo que superamos al rival de principio a fin. En los primeros 15 minutos si anotábamos tres goles estaba bien. Después creo que se emparejó y en el segundo tiempo prácticamente no nos hicieron daño, lo superamos nuevamente en posesión, en situaciones clara de gol, en actitud, y en intensidad".

Nacho Sabatini fue el punto m&aacute;s alto de Gimnasia y Esgrima, que enfrent&oacute; a un muy motivado Boca y demostr&oacute; actitud ganadora y calidad futbol&iacute;stica.

Nacho Sabatini fue el punto más alto de Gimnasia y Esgrima, que enfrentó a un muy motivado Boca y demostró actitud ganadora y calidad futbolística.

"Entonces estoy feliz por cómo jugaron los chicos este partido de principio a fin. Estuvimos mucho tiempo con el resultado abajo, cuando Boca subió a 2-1 arriba, y siempre fuimos a buscarlo con más juego que con garras, mucho huevo. Creo que el equipo tuvo mucha personalidad, mucha gana de ir a buscarlos jugando al fútbol, así que quiero felicitar a todo el grupo por cómo jugaron este partido", completó el DT del Lobo.

Luciano Cingolani fue una pesadilla por la banda derecha del ataque del Lobo, llegando no s&oacute;lo por velocidad, sino por habilidad y juego asociado con los volantes, algo ponderado por Dar&iacute;o Franco.

Luciano Cingolani fue una pesadilla por la banda derecha del ataque del Lobo, llegando no sólo por velocidad, sino por habilidad y juego asociado con los volantes, algo ponderado por Darío Franco.

Ante el pedido de análisis del juego gimnasista en general en el torneo, Franco respondió: "El análisis ya lo hice recién, tenemos que seguir de esta manera, intentando proponer, intentando atacar al rival, hacer lo que pueda en su campo, y cuando perdemos la pelota, ser intensos como lo fuimos hoy (por este sábado), ya sea en el campo rival, o en el propio campo".

El entrenador cordobés con pasado como jugador en Newell´s agregó: "Eso me deja muy feliz, muy contento por cómo están jugando los chicos. Tienen mucha confianza, salen a proponer, siempre piensan en que hay que tratar de jugar bien al fútbol, tratar de que nuestros ataques sean con claridad, con jugada elaborada, y bueno, hoy lo manifestaron dentro del campo de juego, sin importar el rival que teníamos al frente, que no hace falta decir lo que es Boca Juniors, pero realmente creo que lo superamos", concluyó.

En pocas palabras

  • Gimnasia y Esgrima: Empató 2-2 con Boca Juniors, demostrando buen fútbol y actitud.
  • Darío Franco: Se mostró conforme con el rendimiento, destacando la posesión y las situaciones de gol.
  • Análisis del DT: El equipo busca proponer, atacar y ser intenso al perder la pelota.
Resumen generado por Thinkindot AI

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