Deportivo Maipú recibe a Patronato por la Primera Nacional: hora, cómo verlo y formaciones

Patronato viene de perder frente a Almagro como local .La caída significó, además, la primera derrota desde la llegada de Marcelo Fuentes como entrenador. Su primer partido su equipo le ganó a Atlanta.

El Patrón tiene 28, apenas uno por encima de la zona de descenso.

El historial entre el Deportivo Maipú y Patronato

Se enfrentaron en cinco ocasiones con dos triunfos para el Deportivo Maipú, uno de Patronato y dos empates. El último partido igualaron 0 a 0 con Patronato en Paraná, en la primera rueda por la 10ma fecha. El partido se disputó el pasado 28 de abril.

Probables formaciones: