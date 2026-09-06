Deportivo Maipú recibe a Patronato por la Primera Nacional: hora, cómo verlo y formaciones

Patronato viene de perder frente a Almagro como local .La caída significó, además, la primera derrota desde la llegada de Marcelo Fuentes como entrenador. Su primer partido su equipo le ganó a Atlanta.
El Patrón tiene 28, apenas uno por encima de la zona de descenso.
El historial entre el Deportivo Maipú y Patronato
Se enfrentaron en cinco ocasiones con dos triunfos para el Deportivo Maipú, uno de Patronato y dos empates. El último partido igualaron 0 a 0 con Patronato en Paraná, en la primera rueda por la 10ma fecha. El partido se disputó el pasado 28 de abril.
Probables formaciones:
- Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Santiago Paulini y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Tomás Silva y Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverrí
- Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni y Facundo Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Diego Díaz. DT: Marcelo Fuentes.
- Estadio: Deportivo Maipú
- Árbitro: Matías Billione Carpio
- Hora: 16