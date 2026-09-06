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Deportivo Maipú recibe a Patronato por la Primera Nacional: hora, cómo verlo y formaciones

Deportivo Maipú jugará este domigo desde las 16 ante Patronato, en calle Vergara, por la fecha 28 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú recibe a Patronato, por la Primera Nacional.

Deportivo Maipú recibe a Patronato, por la Primera Nacional.

En el marco de la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú jugará este domingo ante Patronato, de Paraná. El compromiso entre el Cruzado y el Patrón, se disputará en el estadio Omar Sperdutti, con el arbitraje de Matías Billione Carpio.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría buscará volver al triunfo tras su derrota ante Colegiales en condición de visitante. El conjunto de calle Vergara está en zona del Reducido, marcha en el octavo lugar del grupo con 38 unidades. Ha cosechado once triunfos, empató cinco y perdió once partidos, en 27 encuentros disputados.

Deportivo Maipú acumula cinco partidos sin perder como local

Deportivo Maipú acumula cinco partidos sin perder como local con tres triunfos y dos empates, buscará su segundo triunfo seguido en calle Vergara viene de ganarle a Atlanta y Quilmes jugando como local.

Patronato viene de perder frente a Almagro como local .La caída significó, además, la primera derrota desde la llegada de Marcelo Fuentes como entrenador. Su primer partido su equipo le ganó a Atlanta.

El Patrón tiene 28, apenas uno por encima de la zona de descenso.

El historial entre el Deportivo Maipú y Patronato

Se enfrentaron en cinco ocasiones con dos triunfos para el Deportivo Maipú, uno de Patronato y dos empates. El último partido igualaron 0 a 0 con Patronato en Paraná, en la primera rueda por la 10ma fecha. El partido se disputó el pasado 28 de abril.

Probables formaciones:

  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Santiago Paulini y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Tomás Silva y Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverrí
  • Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni y Facundo Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Diego Díaz. DT: Marcelo Fuentes.
  • Estadio: Deportivo Maipú
  • Árbitro: Matías Billione Carpio
  • Hora: 16

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