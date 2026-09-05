Gimnasia y Esgrima sigue con su invicto de local: lleva siete partidos sin perder en el Legrotaglie

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, de los siete partidos que dirigió en el estadio Víctor Legrotaglie, ganó 6 y empató 1.

Fermín Antonini fue reconocido tras cumplir 100 partidos en Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Llevaba seis victorias seguidas, tres en el Apertura y tres en este Clausura. Y ahora sumó un empate con el Xeneize.