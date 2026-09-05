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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima sigue con su invicto de local: lleva siete partidos sin perder en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima mantuvo su invicto este sábado ante Boca en el estadio Víctor Legrotaglie en este Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima tiene un largo invicto de local.

Gimnasia y Esgrima tiene un largo invicto de local.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima conservó su invicto este sábado ante Boca en el estadio Víctor Legrotaglie en este Torneo Clausura. Sumó su séptimo partido sin perder como local.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, de los siete partidos que dirigió en el estadio Víctor Legrotaglie, ganó 6 y empató 1.

Ferm&iacute;n Antonini fue reconocido tras cumplir 100 partidos en Gimnasia y Esgrima.

Fermín Antonini fue reconocido tras cumplir 100 partidos en Gimnasia y Esgrima.

Llevaba seis victorias seguidas, tres en el Apertura y tres en este Clausura. Y ahora sumó un empate con el Xeneize.

Gimnasia y Esgrima tenìa un 100% de efectividad jugando en el estadio Vïctor Legrotaglie con Franco, ya que logró triunfos ante Vélez (3-2), Lanús (1-0) y Defensa y Justicia (2-1) en el Torneo Apertura y prolongó la racha en el Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) Unión de Santa Fe (2-0) y Talleres (3-1). Ahora siguió el invicto ante Boca (2-2)

Los racha de Darío Franco en Gimnasia y Esgrima como local

  1. vs Vélez- 13ra fecha - Torneo Apertura (3-2)-
  2. vs Lanús-15ta fecha - Torneo Apertura (1-0)
  3. vs Defensa y Justicia - fecha 9 pendiente Torneo Apertura (2-1)
  4. vs Central Córdoba - 1ra fecha- Torneo Clausura (1-0)
  5. vs Unión- 3ra fecha - Torneo Clausura - (2-0)
  6. vs Talleres- 5ta fecha - Torneo Clausura (3-1)
  7. Boca (2-2)

El último partido que perdió el Lobo como local fue ante Estudiantes por 2 a 1 el pasado 17 de marzo. El encuentro correspondió a la fecha 11 del Torneo Apertura.

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