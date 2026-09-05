Gimnasia y Esgrima sigue con su invicto de local: lleva siete partidos sin perder en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima conservó su invicto este sábado ante Boca en el estadio Víctor Legrotaglie en este Torneo Clausura. Sumó su séptimo partido sin perder como local.
Gimnasia y Esgrima mantuvo su invicto este sábado ante Boca en el estadio Víctor Legrotaglie en este Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima conservó su invicto este sábado ante Boca en el estadio Víctor Legrotaglie en este Torneo Clausura. Sumó su séptimo partido sin perder como local.
Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, de los siete partidos que dirigió en el estadio Víctor Legrotaglie, ganó 6 y empató 1.
Llevaba seis victorias seguidas, tres en el Apertura y tres en este Clausura. Y ahora sumó un empate con el Xeneize.
Gimnasia y Esgrima tenìa un 100% de efectividad jugando en el estadio Vïctor Legrotaglie con Franco, ya que logró triunfos ante Vélez (3-2), Lanús (1-0) y Defensa y Justicia (2-1) en el Torneo Apertura y prolongó la racha en el Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) Unión de Santa Fe (2-0) y Talleres (3-1). Ahora siguió el invicto ante Boca (2-2)
El último partido que perdió el Lobo como local fue ante Estudiantes por 2 a 1 el pasado 17 de marzo. El encuentro correspondió a la fecha 11 del Torneo Apertura.