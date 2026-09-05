Pronóstico devastador de la NASA para 2050: estos lugares del planeta Tierra serán inhabitables

El cambio climático no solo eleva las temperaturas: también aumenta la combinación de calor y humedad que puede poner en riesgo la supervivencia humana. Un análisis de la NASA advierte que determinadas regiones del planeta Tierra podrían enfrentar condiciones extremas durante las próximas décadas, con especial preocupación alrededor de 2050.
El planeta Tierra en alerta: las regiones que la NASA señala para 2050
En el artículo ‘Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live’, la NASA explica que el indicador clave para evaluar este riesgo es la temperatura de bulbo húmedo, una medida que combina temperatura y humedad para determinar qué tan eficazmente puede el cuerpo humano enfriarse mediante la evaporación del sudor.
Cuando este valor se acerca a los 35 grados Celsius durante una exposición prolongada, la capacidad del organismo para disipar calor se vuelve insuficiente.
De acuerdo con el artículo de NASA Science, los modelos climáticos identifican al sur de Asia, el golfo Pérsico y el mar Rojo como algunas de las zonas más vulnerables a alcanzar condiciones extremas de calor húmedo alrededor de 2050.
La advertencia no significa que estos lugares del planeta Tierra vayan a quedar completamente abandonados, sino que podrían registrar episodios en los que permanecer al aire libre durante varias horas resulte extremadamente peligroso.
El fenómeno ya muestra señales preocupantes. Según la NASA, los episodios de calor y humedad extremos se han duplicado durante las últimas cuatro décadas. Además, desde 2005 se registraron en algunas zonas subtropicales, como Pakistán y el golfo Pérsico, episodios breves en los que la temperatura de bulbo húmedo superó los 35 grados Celsius.
La proyección se vuelve todavía más amplia hacia 2070. Los modelos de la NASA también señalan al este de China, algunas zonas del sudeste asiático y Brasil entre las regiones que podrían alcanzar ese límite crítico.
El impacto tampoco será igual para todas las personas. Los adultos mayores, quienes trabajan al aire libre y quienes tienen enfermedades previas enfrentan una mayor vulnerabilidad frente al estrés térmico.
Ante este escenario, la adaptación será fundamental. Sistemas de alerta temprana, refugios climáticos, acceso al agua, zonas de sombra, redes eléctricas preparadas y cambios en los horarios laborales pueden reducir los riesgos.
En pocas palabras
- NASA advierte: Calor extremo con alta humedad podría hacer inhabitables algunas regiones para 2050.
- Indicador clave: La temperatura de bulbo húmedo superior a 35°C, combinando calor y humedad, pone en riesgo la supervivencia.
- Zonas vulnerables: El sur de Asia, el golfo Pérsico y el mar Rojo son señaladas como las áreas más expuestas.