Pronóstico devastador de la NASA para 2050: estos lugares del planeta Tierra serán inhabitables

Este estudio de la NASA revela lo que sucederá con el calor húmedo para 2050.

De acuerdo con el artículo de NASA Science, los modelos climáticos identifican al sur de Asia, el golfo Pérsico y el mar Rojo como algunas de las zonas más vulnerables a alcanzar condiciones extremas de calor húmedo alrededor de 2050.

La advertencia no significa que estos lugares del planeta Tierra vayan a quedar completamente abandonados, sino que podrían registrar episodios en los que permanecer al aire libre durante varias horas resulte extremadamente peligroso.

El fenómeno ya muestra señales preocupantes. Según la NASA, los episodios de calor y humedad extremos se han duplicado durante las últimas cuatro décadas. Además, desde 2005 se registraron en algunas zonas subtropicales, como Pakistán y el golfo Pérsico, episodios breves en los que la temperatura de bulbo húmedo superó los 35 grados Celsius.

El calor húmedo se hará presente en distintas regiones del planeta Tierra.

La proyección se vuelve todavía más amplia hacia 2070. Los modelos de la NASA también señalan al este de China, algunas zonas del sudeste asiático y Brasil entre las regiones que podrían alcanzar ese límite crítico.

El impacto tampoco será igual para todas las personas. Los adultos mayores, quienes trabajan al aire libre y quienes tienen enfermedades previas enfrentan una mayor vulnerabilidad frente al estrés térmico.

Ante este escenario, la adaptación será fundamental. Sistemas de alerta temprana, refugios climáticos, acceso al agua, zonas de sombra, redes eléctricas preparadas y cambios en los horarios laborales pueden reducir los riesgos.