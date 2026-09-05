Independiente Rivadavia se enfrenta con River en el Monumental: hora, TV y formaciones

La Lepra buscará un nuevo triunfo ante River en el Monumental.

River viene de quedar eliminado tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, lo que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet.

Leonardo Ponzio debuta como entrenador en el Monumental

Leonardo Ponzio asumió el interinato como entrenador y River pudo reencontrarse con la victoria ante Banfield, por 3 a 2. Es un partido especial para el DT, será su estreno en el Monumental, que buscará su segundo triunfo seguido -se ubica en el puesto 11 con 7 unidades (ganó 2, empató 1 y perdió 4)- para meterse en la pelea a los playoffs.

Leonardo Ponzio debutó en forma interina como entrenador de River ante Banfield, de visitante. Ahora se presentará en el Monumental.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y River

En el último enfrentamiento ambos equipos empataron 1 a 1 y el partido se jugó en el estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Gonzalo Ríos puso en ventaja al Azul del Parque a los 17' del primer tiempo y a los 37' Gonzalo Montiel empató para el Millo.

Se enfrentaron en once oportunidades, con 3 triunfos de Lepra, 6 del Millo y dos empates.

Las probables formaciones: