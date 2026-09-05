Independiente Rivadavia se enfrenta con River en el Monumental: hora, TV y formaciones

Tras su triunfo contundente ante Racing en el Bautista Gargantini , Independiente Rivadavia se presentará este domingo desde las 19.15 frente a River, por la 8va fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Independiente Rivadavia jugará este domingo a las 19.15 con River, en el Monumental, por la 8ª fecha del Clausura. La Lepra viene de ganarle a Racing
Tras su triunfo contundente ante Racing en el Bautista Gargantini , Independiente Rivadavia se presentará este domingo desde las 19.15 frente a River, por la 8va fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se jugará en el estadio Monumental, se podrá escuchar por Radio Nihuil y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.
La Lepra viene de ganarle a Racing por 3 a 1 en el Gargantini y buscará seguir en la buena senda. La Lepra tiene 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas y se ubica sexto en el Grupo B. Se mantiene en la pelea por el título de campeón de Liga liderando la tabla anual con 45 puntos, junto con Argentinos Juniors.
River viene de quedar eliminado tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, lo que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet.
Leonardo Ponzio asumió el interinato como entrenador y River pudo reencontrarse con la victoria ante Banfield, por 3 a 2. Es un partido especial para el DT, será su estreno en el Monumental, que buscará su segundo triunfo seguido -se ubica en el puesto 11 con 7 unidades (ganó 2, empató 1 y perdió 4)- para meterse en la pelea a los playoffs.
En el último enfrentamiento ambos equipos empataron 1 a 1 y el partido se jugó en el estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Gonzalo Ríos puso en ventaja al Azul del Parque a los 17' del primer tiempo y a los 37' Gonzalo Montiel empató para el Millo.
Se enfrentaron en once oportunidades, con 3 triunfos de Lepra, 6 del Millo y dos empates.
Las probables formaciones: