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Cómo fue el debut de Enzo Fernández en el triunfo del Manchester City ante el Coventry

El volante de la Selección argentina Enzo Fernández debutó en el Manchester City, que venció al Coventry por la Premier League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Fernández tuvo su estreno en el Manchester City.

Enzo Fernández tuvo su estreno en el Manchester City.

A Enzo Fernández le llegó la hora del debut. El volante de la Selección argentina -que subcampeona del mundo este año- tuvo su estreno este sábado en el Manchester City, que venció por 1 a 0 al Coventry, como local, por la tercera fecha de la Premier League.

Enzo Fernández fue titular por la lesión en el calentamiento previo de Nico O’Reilly, una de las figuras del elenco de Enzo Maresca.

Enzo Fern&aacute;ndez tuvo un buen debut en el City.

Enzo Fernández tuvo un buen debut en el City.

Maresca, DT del City, puntero de la Premier League con nueve puntos, había puesto a Fernández de suplente y podía llegar a debutar desde ese lugar, pero ante la inesperada molestia de O’Reilly aceleró los tiempos y le tocó estar desde el arranque.

Enzo Fernández participó en la jugada del gol de Manchester City

El delantero Erling Haaland hizo el gol del City a los 25 minutos del primer tiempo. Enzo Fernández tuvo participación en dicho gol, con un pase previo en profundidad para Antoine Semenyo.

Enzo Fern&aacute;ndez festeja el gol del City con Semenyo.

Enzo Fernández festeja el gol del City con Semenyo.

La figura de la Selección argentina se convirtió en uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol, ya que el City pagó 145 millones de euros para obtener su pase.

A los 25 minutos del primer tiempo, el ex Chelsea llevó la pelota por derecha, encontró en profundidad a Semenyo y este tiró un centro perfecto para el cabezazo de Haaland. Ya en la segunda mitad, el argentino asistió al noruego, que marcaba el segundo tanto, pero todo estaba invalidado por offside.

Enzo Fernández fue reemplazado a los 30 minutos del complemneto y la totalidad del estadio lo aplaudió, debido a que completó el 90% de los pases, remató dos veces al arco, creó una chance de gol y recuperó seis veces la pelota entre barridas, intercepciones y duelos aéreos.

Fue un gran primer partido para el argentino en su nueva casa.

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