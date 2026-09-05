Cómo fue el debut de Enzo Fernández en el triunfo del Manchester City ante el Coventry

Enzo Fernández participó en la jugada del gol de Manchester City

El delantero Erling Haaland hizo el gol del City a los 25 minutos del primer tiempo. Enzo Fernández tuvo participación en dicho gol, con un pase previo en profundidad para Antoine Semenyo.

Enzo Fernández festeja el gol del City con Semenyo.

La figura de la Selección argentina se convirtió en uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol, ya que el City pagó 145 millones de euros para obtener su pase.

A los 25 minutos del primer tiempo, el ex Chelsea llevó la pelota por derecha, encontró en profundidad a Semenyo y este tiró un centro perfecto para el cabezazo de Haaland. Ya en la segunda mitad, el argentino asistió al noruego, que marcaba el segundo tanto, pero todo estaba invalidado por offside.

Enzo Fernández fue reemplazado a los 30 minutos del complemneto y la totalidad del estadio lo aplaudió, debido a que completó el 90% de los pases, remató dos veces al arco, creó una chance de gol y recuperó seis veces la pelota entre barridas, intercepciones y duelos aéreos.

Fue un gran primer partido para el argentino en su nueva casa.