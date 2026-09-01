Inicio Ovación River Plate
Más Millonarios que nunca

Cuántos millones recibirá River por el traspaso de Enzo Fernández

Enzo Fernández sigue dando pasos hacia adelante en su carrera y ahora el ex River tendrá un nuevo desafío por delante: es nuevo jugador del Manchester City

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Enzo Fernández le brindó nuevas ganancias a River.

Enzo Fernández le brindó nuevas ganancias a River.

El traspaso de Enzo Fernández al Manchester City consolida al mediocampista de 25 años como uno de los activos financieros más lucrativos en la historia de River Plate. La venta se pactó en 125 millones de libras esterlinas ( lo que equivale a unos 146 millones de euros) lo que desencadenará una nueva liquidación a favor de las arcas de Núñez.

En virtud del mecanismo de solidaridad de la FIFA - que recompensa a las instituciones que formaron al futbolista entre los 12 y los 23 años -, el Millonario ya está esperando que sus arcas se agranden aun más tras la histórica transferencia.

Enzo Fern&aacute;ndez gan&oacute; dos t&iacute;tulos internacionales con el Chelsea y se convirti&oacute; en capit&aacute;n.

Enzo Fernández ganó dos títulos internacionales con el Chelsea y se convirtió en capitán.

Cuántos millones recibirá River por el traspaso de Enzo Fernández

El reglamento de FIFA indica que River deberá percibir un 3,5% por la operación que se realizó entre los equipos de la Premier League, lo que representa un cobro de 5.075.000 euros, unos 6 millones de dólares.

Como si esto fuera poco, Enzo Fernández le ha dado mucho más al conjunto de Núñez ya que en total han embolsado 52.058.000 euros a lo largo de las sucesivas transferencias del volante argentino; la cual se desglosa de la siguiente manera:

  • Traspaso de River al Benfica: €18.000.000.

  • Venta del Benfica al Chelsea: €24.748.000 (correspondientes al 25% que conservaba del pase) y €4.235.000 (en concepto de solidaridad).

  • Pase del Chelsea al Manchester City: €5.075.000 (por mecanismo de solidaridad).

Además, el mecanismo de la FIFA indica que el 1,5% será para Defensa y Justicia, Benfica y también para el propio club de Londres.

Enzo Fern&aacute;ndez gan&oacute; dos t&iacute;tulos en River.

Enzo Fernández ganó dos títulos en River.

Todos los títulos de Enzo Fernández en su carrera

Con Defensa y Justicia:

  • Copa Sudamericana (2020).
  • Recopa Sudamericana (2021).

Con River:

  • Primera División (2021).
  • Trofeo de Campeones (2021).

Con Benfica:

  • Primeira Liga (2022/2023).

Con la Selección argentina:

  • Copa del Mundo (2022).
  • Copa América (2024).

Con Chelsea:

  • Conference UEFA (2025).
  • Mundial de Clubes (2025).

Temas relacionados:

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas