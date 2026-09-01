Cuántos millones recibirá River por el traspaso de Enzo Fernández

Como si esto fuera poco, Enzo Fernández le ha dado mucho más al conjunto de Núñez ya que en total han embolsado 52.058.000 euros a lo largo de las sucesivas transferencias del volante argentino; la cual se desglosa de la siguiente manera:
-
Traspaso de River al Benfica: €18.000.000.
-
Venta del Benfica al Chelsea: €24.748.000 (correspondientes al 25% que conservaba del pase) y €4.235.000 (en concepto de solidaridad).
-
Pase del Chelsea al Manchester City: €5.075.000 (por mecanismo de solidaridad).
Además, el mecanismo de la FIFA indica que el 1,5% será para Defensa y Justicia, Benfica y también para el propio club de Londres.
Enzo Fernández ganó dos títulos en River.
Todos los títulos de Enzo Fernández en su carrera
Con Defensa y Justicia:
- Copa Sudamericana (2020).
- Recopa Sudamericana (2021).
Con River:
- Primera División (2021).
- Trofeo de Campeones (2021).
Con Benfica:
- Primeira Liga (2022/2023).
Con la Selección argentina:
- Copa del Mundo (2022).
- Copa América (2024).
Con Chelsea:
- Conference UEFA (2025).
- Mundial de Clubes (2025).