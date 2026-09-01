En virtud del mecanismo de solidaridad de la FIFA - que recompensa a las instituciones que formaron al futbolista entre los 12 y los 23 años -, el Millonario ya está esperando que sus arcas se agranden aun más tras la histórica transferencia.

Enzo Fernández ganó dos títulos internacionales con el Chelsea y se convirtió en capitán.

Cuántos millones recibirá River por el traspaso de Enzo Fernández

El reglamento de FIFA indica que River deberá percibir un 3,5% por la operación que se realizó entre los equipos de la Premier League, lo que representa un cobro de 5.075.000 euros, unos 6 millones de dólares.