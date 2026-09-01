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Lluvia de críticas

La polémica camiseta que presentará Boca por Copa Argentina y que generó un fuerte rechazo: cuánto vale

El miércoles Boca jugará por los octavos de final de la Copa Argentina contra Vélez con una camiseta que no tuvo la aprobación de los fanáticos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
No es la primera vez que Boca utiliza esta camiseta.

No es la primera vez que Boca utiliza esta camiseta.

El miércoles a partir de las 21.15 el Estadio Mario Alberto Kempes se llenará de fútbol porque Boca se enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina en un partido para alquilar balcones. No obstante, los hinchas Xeneizes no están conformes con la camiseta que presentarán en ese encuentro.

Al tratarse de una casaca con historia, la decisión desató un intenso debate en las redes sociales sobre la conveniencia de apelar a ese diseño en lugar de lucir la tradicional azul y oro.

La nueva camiseta de Boca.

La nueva camiseta de Boca.

La polémica camiseta que presentará Boca por Copa Argentina

Se trata de una reedición histórica, dado que el Xeneize la utilizó en momentos icónicos de su pasado: en 1906 vistió un modelo similar a un año de su fundación, mientras que en la temporada 2006/07 funcionó como la camiseta alternativa en la que Boca conquistó su última Copa Libertadores.

Las figuras de anta&ntilde;o que utilizaron la camiseta de Boca.

Las figuras de antaño que utilizaron la camiseta de Boca.

Además, con esta camiseta Juan Román Riquelme convirtió el último gol de Boca de forma olímpica; ¿el rival?, Vélez, mismo equipo que enfrentará este miércoles.

Desde el conjunto de la Ribera la presentaron como "un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize", pero la idea no convenció a los hinchas quienes se expresaron en la publicación: "La camiseta de boca tiene que ser azul y amarillo. Horrible", "Mira lo que es eso dios mio prefiero quedar afuera de la Sudamericana con Independiente Santa Fe", "Se ponen eso y van directo a la cárcel", "Hermosa camiseta y respeta la historia... Cosa q esta dirigencia no hace", entre otros.

Hicieron referencia a que la camiseta de Boca se asemeja a la vestimenta de Bananas en pijamas.

Hicieron referencia a que la camiseta de Boca se asemeja a la vestimenta de Bananas en pijamas.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca

  • Camiseta titular versión jugador: $229.999.
  • Camiseta titular versión hincha: $149.999.
  • Camiseta titular manga larga: $259.999.
  • Camiseta titular de mujer: $139.999.
  • Camiseta titular de niño: $109.999.

La casaca se puede adquirir en la tiena de Boca Shop y en el local ubicado en La Bombonera.

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