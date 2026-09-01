La polémica camiseta que presentará Boca por Copa Argentina y que generó un fuerte rechazo: cuánto vale

Las figuras de antaño que utilizaron la camiseta de Boca.

Además, con esta camiseta Juan Román Riquelme convirtió el último gol de Boca de forma olímpica; ¿el rival?, Vélez, mismo equipo que enfrentará este miércoles.

Desde el conjunto de la Ribera la presentaron como "un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize", pero la idea no convenció a los hinchas quienes se expresaron en la publicación: "La camiseta de boca tiene que ser azul y amarillo. Horrible", "Mira lo que es eso dios mio prefiero quedar afuera de la Sudamericana con Independiente Santa Fe", "Se ponen eso y van directo a la cárcel", "Hermosa camiseta y respeta la historia... Cosa q esta dirigencia no hace", entre otros.

Hicieron referencia a que la camiseta de Boca se asemeja a la vestimenta de Bananas en pijamas.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca

Camiseta titular versión jugador: $229.999.

Camiseta titular versión hincha: $149.999.

Camiseta titular manga larga: $259.999.

Camiseta titular de mujer: $139.999.

Camiseta titular de niño: $109.999.

La casaca se puede adquirir en la tiena de Boca Shop y en el local ubicado en La Bombonera.