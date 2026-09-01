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"Retiren la 10": el pedido que surgió para honrar a Messi en la Selección argentina y el antecedente que existe

Tras el retiro de Messi de la Selección argentina se inició un pedido masivo para retirar la 10 de la Selección argentina. Antes se había intentado hacer con la de Maradona. Qué sucedió

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Se inició una movida para retirar la camiseta 10 de la Selección argentina en honor a Messi.

Se inició una movida para retirar la camiseta 10 de la Selección argentina en honor a Messi.

No será este un año más para el pueblo futbolero de la Argentina, ni tampoco será un año más para la familia del 10. El 2026 trajo alegrías pero también tristezas, y el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina marca sin dudas un antes y un después no solo en el combinado nacional sino en la vida de todos los argentinos que amamos este deporte.

Luego del anuncio de Messi que conmovió al planeta entero, figuras del fútbol y de distintos deportes, sumado a miles de fanáticos, manifestaron en redes sociales su cariño y devoción por el 10. En esa infinidad de mensajes, llamó la atención un pedido particular: la iniciativa que empezó a tomar fuerza para que se retire la camiseta número 10 de la Selección argentina tras la salida del glorioso capitán.

El pedido que tomó fuerza en redes sociales en torno a la 10 de Messi de la Selección argentina y el antecedente que existe

La movida busca preservar para siempre el dorsal con el número 10 en honor a Messi. Sin embargo, retirar la camiseta con el 10 no es una acción que se pueda llevar adelante.

El antecedente que existe es con Diego Armando Maradona. La AFA intentó impulsar el retiro de la casaca 10 en el año 2002, para el Mundial, pero una normativa existente de la FIFA le impidió el cometido. El ente madre del fútbol mundial disponía en ese momento que los dorsales de los seleccionados tenían que estar ordenadas del 1 al 23.

Pese a ello, el presidente de AFA en aquel entonces, Julio Grondona, pidió agregar la casaca 24 para reemplazar la 10. Intentó convencer al al Comité Organizador del Mundial y al mismísimo presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Cuando estuvo a punto de lograrlo, días antes de la cita ecuménica el Comité Ejecutivo de la FIFA se opuso a todo y denegó la iniciativa declarando que era prematuro permitir que la Selección argentina alterara la numeración antes del torneo.

La situación en la actualidad sigue siendo la misma: los reglamentos de la FIFA para torneos oficiales y Copas del Mundo exigen que los planteles utilicen una numeración corrida y fija (actualmente va del 1 al 26), donde cada número debe ser asignado a cada uno de los jugadores inscriptos. Una federación puede realizar reconocimientos simbólicos o institucionales a nivel local, pero no puede dejar vacante ningún número obligatorio en la lista de buena fe para un torneo internacional regulado por la FIFA.

Es por eso que el retiro eterno de la camiseta 10 de la Selección argentina no podrá llevarse adelante para venerar a Lionel Messi.

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