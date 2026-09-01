Gonzalo Ríos: la pelea en todos los frentes con Independiente Rivadavia y su no citación vs Fluminense en Libertadores

Independiente Rivadavia, un equipo que se sobrepone a la adversidad

Frente a Racing, la Lepra tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja pero Álex Arce erró el disparo desde los doce pasos. Sumado a eso, Sheyko Studer se lesionó promediando el primer tiempo y debió ser reemplazado. En la previa del encuentro, se conoció que Ezequiel Bonifacio sufrió una fractura en el quinto dedo de su pie izquierdo lo que obligó a Berti a modificar el equipo y, de esa manera, apareció Leonard Costa en el lateral derecho.

Gonzalo Ríos lleva cuatro goles en este 2026 con la camiseta de Independiente Rivadavia. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

En ese contexto de varias complicaciones, Gonzalo Ríos destacó: "Nosotros creo que siempre demostramos una personalidad que es ir para adelante, no importa la cancha, el rival y las adversidades que nos van pasando durante el partido. Y el equipo demostró que ocasiona mucho y esta vez pudo convertir para ganar".

En ese sentido, la pelea por la Tabla Anual y jugar los playoffs sigue más vigente que nunca. "Nosotros sabemos que esto depende solamente de nosotros mismos. Ganamos y quedamos arriba por diferencia de goles. Creo que el equipo piensa en sí mismo y sabe que tiene muchas armas para poder lograrlo y hoy queda demostrado que queremos pelear la Anual, Copa Argentina, el torneo que sea, queremos estar ahí".

La no convocatoria vs Fluminense y los rumores de una "pelea" con Berti

En el partido de vuelta entre Independiente Rivadavia frente a Fluminense, Gonzalo Ríos no fue citado y la Lepra perdió una importante pieza en el sector derecho de la cancha. Ante la decisión de Alfredo Berti, surgieron rumores que hablaban de una pelea entre ambos, hecho que el futbolista dio por tierra inmediatamente, demostrando el respeto por la opinión del DT.

"No fui citado, eso nada más. Estaba con un poco dolor en la rodilla pero no tenía problemas para jugar. Es mentira totalmente todo lo que se dijo con Berti. Está todo bien", señaló el jugador.