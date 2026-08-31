River busca otro refuerzo: el jugador al que apunta el Millonario antes del cierre del libro de pases

Francisco Álvarez es el jugador que quiere River

Francisco Álvarez es el jugador que quiere incorporar River, quien es sensación en el fútbol argentino. Boca lo quiere y es posible que haga una oferta antes de que cierre el libro de pases. Sin embargo, el Millo ya habló con Argentinos Juniors por el pase del zaguero.

El defensor Francisco Álvarez es pretendido por River.

River ya consultó las condiciones por Francisco Álvarez, de 26 años, y recibió señales positivas desde Argentinos Juniors. La transferencia podría negociarse en una cifra cercana a los 4,5 o 5 millones de dólares, pero el club de La Paternal podría pretender una suma próxima a los 7 millones. El monto final de la operación tendrá que ver con as condiciones que Argentinos consiga imponer en la negociación.

El defensor tiene una buena salida desde el fondo, además se destaca su solidez en los duelos defensivos y su juego aéreo, características que lo convierten en un perfil buscado para la última línea.