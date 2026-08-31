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River busca otro refuerzo: el jugador al que apunta el Millonario antes del cierre del libro de pases

River buscará cerrar un nuevo refuerzo antes del cierre del libro de pases en Argentina, que será el 2 de septiembre

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Stéfano Di Carlo quiere sumar un nuevo refuerzo en River.

Stéfano Di Carlo quiere sumar un nuevo refuerzo en River.

River Plate no para de sumar jugadores a su plantel. El Millonario quiere sumar un nuevo refuerzo antes del cierre del libro de pases en Argentina, que será el 2 de septiembre. La comisión directiva que encabeza Stéfano Di Carlo buscará incorporar a un defensor central. Por estas horas el Millo transfirió al delantero Joaquín Freitas al Flamengo de Brasil.

River irá por su décima incorporación ante la posibilidad de que Lucas Martínez Quarta deje el club. Es que el Chino erró un tiro desde los doce pasos y cometió un penal ante Independiente Santa Fe (en la eliminación de la Copa Sudamericana), por lo que es posible que emigre.

Di Carlo sumar&iacute;a la d&eacute;cima incorporaci&oacute;n en este mercado de pases.

Di Carlo sumaría la décima incorporación en este mercado de pases.

Si bien el DT interino del Millo, Leonardo Ponzio, le dio su apoyo a Mart{inez Quarta tras asumir la dirección técnica, la realidad es que las ofertas que llegaron recientemente (la más concreta fue desde Qatar) hicieron que River busque una alternativa en ese puesto.

Francisco Álvarez es el jugador que quiere River

Francisco Álvarez es el jugador que quiere incorporar River, quien es sensación en el fútbol argentino. Boca lo quiere y es posible que haga una oferta antes de que cierre el libro de pases. Sin embargo, el Millo ya habló con Argentinos Juniors por el pase del zaguero.

El defensor Francisco &Aacute;lvarez es pretendido por River.

El defensor Francisco Álvarez es pretendido por River.

River ya consultó las condiciones por Francisco Álvarez, de 26 años, y recibió señales positivas desde Argentinos Juniors. La transferencia podría negociarse en una cifra cercana a los 4,5 o 5 millones de dólares, pero el club de La Paternal podría pretender una suma próxima a los 7 millones. El monto final de la operación tendrá que ver con as condiciones que Argentinos consiga imponer en la negociación.

El defensor tiene una buena salida desde el fondo, además se destaca su solidez en los duelos defensivos y su juego aéreo, características que lo convierten en un perfil buscado para la última línea.

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