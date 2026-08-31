La recomendación del Doctor López Rosetti para quienes padecen insomnio y no pueden dormir

La idea consiste en evitar que el cerebro relacione la cama con estar despierto. Según explicó López Rosetti, el cerebro funciona mediante rutinas y aprende determinadas asociaciones. Por eso, si una persona permanece habitualmente en la cama mientras está despierta, puede terminar vinculando ese espacio con la vigilia en lugar del descanso.

Estas son las claves para combatir el insomnio, según López Rosetti.

Una vez que aparezca nuevamente la sensación de sueño, la recomendación es regresar a la cama. De esta manera, se busca reforzar la asociación entre acostarse y dormir, en lugar de convertir la habitación en un espacio para permanecer despierto, preocuparse o mirar el reloj.

El médico también mencionó la posibilidad de utilizar un aroma como parte de esta rutina. Por ejemplo, algunas personas pueden incorporar unas gotas de lavanda en la almohada antes de dormir. El objetivo no consiste necesariamente en atribuirle al aroma un efecto directo sobre el sueño, sino en utilizarlo como una señal repetida que el cerebro pueda asociar con el descanso.

Esto es lo que tenés que hacer si no podés dormir en la noche.

La misma lógica puede aplicarse con otro aroma agradable, siempre que se mantenga una rutina constante y segura. Así, el estímulo funciona como una especie de señal que indica que llegó el momento de reducir la actividad y prepararse para dormir.

Otro consejo de López Rosetti es intentar acostarse temprano, idealmente antes de las 23 horas, y procurar un descanso de entre siete y ocho horas por noche. El especialista remarcó que dormir apenas pocas horas no constituye una necesidad habitual para la mayoría de las personas.