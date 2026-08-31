La recomendación del Doctor López Rosetti para quienes padecen insomnio y no pueden dormir

Dormir bien es fundamental para mantener un buen rendimiento durante el día, pero muchas personas tienen dificultades para conciliar el sueño o permanecen despiertas durante largos períodos una vez que se acuestan. De hecho, cada vez somos más los que padecemos insomnio, sin encontrar una solución concreta.
Frente a este problema, el Doctor Daniel López Rosetti compartió una recomendación durante el programa “No está todo dicho”, basada principalmente en modificar las asociaciones que el cerebro establece con el momento de dormir.
La recomendación del Doctor López Rosetti para conciliar el sueño, vencer al insomnio y dormir plácidamente
El reconocido profesional de la salud sostiene que quedarse en la cama durante mucho tiempo sin sueño no es una buena estrategia. En lugar de permanecer acostado intentando dormirse, recomienda levantarse y trasladarse a otro ambiente de la casa para realizar una actividad tranquila, como leer, acompañando el momento con música suave.
La idea consiste en evitar que el cerebro relacione la cama con estar despierto. Según explicó López Rosetti, el cerebro funciona mediante rutinas y aprende determinadas asociaciones. Por eso, si una persona permanece habitualmente en la cama mientras está despierta, puede terminar vinculando ese espacio con la vigilia en lugar del descanso.
Una vez que aparezca nuevamente la sensación de sueño, la recomendación es regresar a la cama. De esta manera, se busca reforzar la asociación entre acostarse y dormir, en lugar de convertir la habitación en un espacio para permanecer despierto, preocuparse o mirar el reloj.
El médico también mencionó la posibilidad de utilizar un aroma como parte de esta rutina. Por ejemplo, algunas personas pueden incorporar unas gotas de lavanda en la almohada antes de dormir. El objetivo no consiste necesariamente en atribuirle al aroma un efecto directo sobre el sueño, sino en utilizarlo como una señal repetida que el cerebro pueda asociar con el descanso.
La misma lógica puede aplicarse con otro aroma agradable, siempre que se mantenga una rutina constante y segura. Así, el estímulo funciona como una especie de señal que indica que llegó el momento de reducir la actividad y prepararse para dormir.
Otro consejo de López Rosetti es intentar acostarse temprano, idealmente antes de las 23 horas, y procurar un descanso de entre siete y ocho horas por noche. El especialista remarcó que dormir apenas pocas horas no constituye una necesidad habitual para la mayoría de las personas.
En pocas palabras
- Insomnio: El Doctor Daniel López Rosetti recomienda modificar la asociación del cerebro con la cama para combatir las dificultades para dormir.
- Rutina: Ante la imposibilidad de conciliar el sueño, sugiere levantarse y realizar una actividad tranquila para evitar que la cama se asocie con la vigilia.
- Otras claves: Incorporar aromas, como la lavanda, y acostarse antes de las 23 hs refuerzan la asociación del descanso y promueven un sueño reparador.