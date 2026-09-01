Los mejores días de septiembre para cortarse el pelo y ayudarlo a crecer con fuerza, según el calendario lunar

Según el calendario lunar, el noveno mes del año comienza con la Luna en una etapa todavía luminosa, aunque en proceso de disminución. Después de una sucesión de fenómenos astronómicos durante el período anterior, la Luna nueva llegará el 11 de septiembre. A partir de ese momento, el satélite natural comenzará a recuperar progresivamente su iluminación durante las semanas posteriores.

Según el calendario lunar, en estas fechas hay que cortarse el pelo.

De acuerdo a la tradición del calendario lunar aplicada al cuidado del cabello, no alcanza con elegir una fase determinada. También hay que prestar atención al movimiento descendente de la Luna. La creencia sostiene que, durante este período, la energía se concentra especialmente en las raíces, por lo que cortarse el pelo en esos días favorece un crecimiento más fuerte.