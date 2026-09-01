Septiembre comenzó y, con él, muchas personas vuelven a consultar el calendario lunar para organizar distintas actividades vinculadas con el cuidado personal. Entre las prácticas más populares se encuentra el corte de pelo, ya que existe una tradición que relaciona las fases de la Luna con la velocidad y la fuerza con la que puede crecer el cabello.
Los mejores días de septiembre para cortarse el pelo y ayudarlo a crecer con fuerza, según el calendario lunar
Quienes tienen al calendario lunar como guía, establecen que en septiembre hay cuatro días claves para cortarse el pelo
Según el calendario lunar, el noveno mes del año comienza con la Luna en una etapa todavía luminosa, aunque en proceso de disminución. Después de una sucesión de fenómenos astronómicos durante el período anterior, la Luna nueva llegará el 11 de septiembre. A partir de ese momento, el satélite natural comenzará a recuperar progresivamente su iluminación durante las semanas posteriores.
De acuerdo a la tradición del calendario lunar aplicada al cuidado del cabello, no alcanza con elegir una fase determinada. También hay que prestar atención al movimiento descendente de la Luna. La creencia sostiene que, durante este período, la energía se concentra especialmente en las raíces, por lo que cortarse el pelo en esos días favorece un crecimiento más fuerte.
Este momento recibe el nombre de “periodo raíz” y se considera especialmente apropiado para quienes buscan fortalecer el cabello desde la base. La recomendación se basa en una práctica tradicional y no en evidencia científica que demuestre que las fases lunares modifican el crecimiento capilar.
Cuáles son los cuatro días ideales para cortarse el pelo en septiembre, según el calendario lunar
El primer momento recomendado para cortarse el pelo será el viernes 11 de septiembre. El segundo día señalado es el sábado 12 de septiembre. El domingo 13 de septiembre también aparece entre las fechas elegidas por el calendario lunar. Finalmente, el cuarto momento será el lunes 14 de septiembre.
De esta manera, quienes siguen el calendario lunar para cuidar su pelo tendrán cuatro oportunidades durante septiembre para programar un corte dentro del denominado periodo raíz. Así, la cabellera crecerá con fuerza y se mantendrá espléndida por más tiempo.
En pocas palabras
- Calendario lunar: En septiembre hay cuatro días clave para cortarse el pelo.
- Creencia popular: La tradición asocia fases lunares con el crecimiento y fortaleza del cabello.
- Recomendación: Días específicos en septiembre favorecerían un crecimiento fuerte desde la raíz.