San Lorenzo le puso punto final al paso de Néstor Gorosito como DT del plantel profesional. Tras la derrota de este lunes ante Instituto, y con un ciclo que duró menos de dos meses, la dirigencia tomó la decisión este martes luego de una reunión clave en Ciudad Deportiva.
Pipo Gorosito dejó de ser el DT de San Lorenzo: los números de su breve ciclo
Pipo Gorosito dejó de ser el director técnico de San Lorenzo. Tras la derrota con Instituto, la dirigencia del Ciclón tomó la decisión de interrumpir el cicli
El Ciclón marcha penúltimo en la Zona A del Torneo Clausura con apenas siete puntos en siete fechas. Pipo quería continuar, pero la histórica caída en el clásico y la eliminación en Copa Argentina sentenciaron su salida.
Pipo Gorosito y un ciclo lejos de lo esperado
San Lorenzo no encuentra la paz institucional ni futbolística. Tras la inesperada salida de Gustavo Álvarez y la imposibilidad de contar con Iker Muniain, la dirigencia había apostado por el regreso de Gorosito justo un día antes de iniciar la pretemporada, el pasado 6 de julio. Sin embargo, la estadía del entrenador duró menos de dos meses.
Los números explican la tajante determinación de la cúpula dirigencial. Bajo la conducción de Pipo, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final al caer por penales frente a Deportivo Riestra. En el Torneo Clausura, el balance habla de solo dos victorias, un empate y cuatro derrotas.
Entre los golpes más duros se destaca la caída ante Huracán, que cortó un invicto de 25 años de San Lorenzo como local en el Nuevo Gasómetro, y el reciente 1-0 sufrido en Córdoba frente a Instituto.
El día después de la derrota en Alta Córdoba, las gestiones para su salida se acelerarion. Luego de regresar a Buenos Aires con el plantel, Gorosito pasó al mediodía por la Ciudad Deportiva. Pasadas las 14.30 volvió al predio para reunirse con los dirigentes, quienes ya tenían tomada la decisión de despedirlo.
Esto contrasta de lleno con la intención manifestada por el DT horas antes. Tras perder con la Gloria, Pipo descartó cualquier idea de renuncia: "No se me cruza por mi cabeza dejar de ser el DT. Se necesita un tiempo de trabajo lógico".
En ese mismo diálogo, Gorosito depositaba sus esperanzas en el arribo de Facundo Farías, refuerzo a préstamo desde Estudiantes que acompañó a la delegación en Córdoba: "Será extraordinario si puede jugar porque le va a cambiar completamente la cara al equipo, nos va a hacer llegar con claridad en los últimos metros".
En pocas palabras
- San Lorenzo: se confirmó la salida de Nestor Gorosito como DT después de la derrota ante Instituto.
- Ciclo: El entrenador estuvo menos de dos meses en el cargo y no logró los resultados esperados.
- Resultados: El equipo quedó eliminado de la Copa Argentina y se ubica penúltimo en la Zona A del Torneo Clausura.