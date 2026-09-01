Pipo Gorosito dejó de ser el DT de San Lorenzo: los números de su breve ciclo

Los números explican la tajante determinación de la cúpula dirigencial. Bajo la conducción de Pipo, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final al caer por penales frente a Deportivo Riestra. En el Torneo Clausura, el balance habla de solo dos victorias, un empate y cuatro derrotas.

Entre los golpes más duros se destaca la caída ante Huracán, que cortó un invicto de 25 años de San Lorenzo como local en el Nuevo Gasómetro, y el reciente 1-0 sufrido en Córdoba frente a Instituto.

El día después de la derrota en Alta Córdoba, las gestiones para su salida se acelerarion. Luego de regresar a Buenos Aires con el plantel, Gorosito pasó al mediodía por la Ciudad Deportiva. Pasadas las 14.30 volvió al predio para reunirse con los dirigentes, quienes ya tenían tomada la decisión de despedirlo.

Esto contrasta de lleno con la intención manifestada por el DT horas antes. Tras perder con la Gloria, Pipo descartó cualquier idea de renuncia: "No se me cruza por mi cabeza dejar de ser el DT. Se necesita un tiempo de trabajo lógico".

En ese mismo diálogo, Gorosito depositaba sus esperanzas en el arribo de Facundo Farías, refuerzo a préstamo desde Estudiantes que acompañó a la delegación en Córdoba: "Será extraordinario si puede jugar porque le va a cambiar completamente la cara al equipo, nos va a hacer llegar con claridad en los últimos metros".