El error que casi todos cometemos al tomar ibuprofeno cuando nos duele la cabeza

La equivocación principal radica en la elección de la dosis: ante la molestia puntual, la mayoría opta directamente por comprimidos de 600 mg en lugar de la presentación de 400 mg, bajo la falsa creencia de que a mayor cantidad de principio activo, mayor y más rápido será el efecto analgésico.

Ante un dolor de cabeza, muchas personas suelen cometer un error.

Lo dice un farmacéutico: el ibuprofeno 600 es riesgoso

Fue el farmacéutico Mariano Giménez quien puso la lupa sobre esta práctica habitual en declaraciones recogidas por el portal especializado Diario AS. El experto remarcó que el ibuprofeno de 400 mg y el de 600 mg tienen exactamente el mismo impacto para calmar un dolor moderado o común. Aumentar el gramaje no potencia la eficacia contra la cefalea, pero sí incrementa de manera directa los efectos adversos.