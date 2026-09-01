Buscar la caja de ibuprofeno y tragar una pastilla apenas asoma un dolor de cabeza se convirtió, con el paso de los años, en un acto reflejo para miles de personas. Sin embargo, detrás de esa búsqueda de alivio rápido existe un error sumamente extendido que no solo no mejora el malestar, sino que además duplica los riesgos para la salud.
El error que casi todos cometemos al tomar ibuprofeno cuando nos duele la cabeza
Ante la aparición de una molestia o cefalea puntual, la respuesta más recurrente no siempre suele ser la correcta. La revelación de un farmacéutico con el ibuprofeno
La equivocación principal radica en la elección de la dosis: ante la molestia puntual, la mayoría opta directamente por comprimidos de 600 mg en lugar de la presentación de 400 mg, bajo la falsa creencia de que a mayor cantidad de principio activo, mayor y más rápido será el efecto analgésico.
Lo dice un farmacéutico: el ibuprofeno 600 es riesgoso
Fue el farmacéutico Mariano Giménez quien puso la lupa sobre esta práctica habitual en declaraciones recogidas por el portal especializado Diario AS. El experto remarcó que el ibuprofeno de 400 mg y el de 600 mg tienen exactamente el mismo impacto para calmar un dolor moderado o común. Aumentar el gramaje no potencia la eficacia contra la cefalea, pero sí incrementa de manera directa los efectos adversos.
Al tratarse de un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), subir la dosis innecesariamente implica sobrecargar el organismo. Giménez señaló que recurrir al gramaje de 600 mg duplica las probabilidades de sufrir complicaciones gastrointestinales (como acidez, irritación o úlceras estomacales), así como posibles alteraciones a nivel renal y cardiovascular si se consume de forma recurrente.
Menor dosis durante el menor tiempo posible
Por este motivo, la recomendación médica general ante un cuadro de dolor de cabeza es clara: utilizar siempre la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible.
Asimismo, para quienes buscan una respuesta rápida ante los primeros síntomas, el profesional recordó que existen en el mercado formulaciones de rápida absorción, como las cápsulas blandas, que permiten acelerar el paso del principio activo al torrente sanguíneo sin necesidad de recurrir a dosis elevadas de medicamentos que comprometan la digestión o la salud en general.
En pocas palabras
- Error común: tomar ibuprofeno de 600 mg para dolores de cabeza leves, duplicando riesgos.
- Recomendación profesional: farmacéuticos advierten que 400 mg es suficiente y más seguro.
- Alternativa eficaz: usar dosis bajas y cápsulas de rápida absorción para el alivio.