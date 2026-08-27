Enzo Fernández y otra venta multimillonaria: por cuánto se va del Chelsea al Manchester City

El mediocampista de la Selección argentina firmará su contrato con vínculo hasta mediados del 2032 con opción a extenderlo por un año más. Sin minutos ante Luton Town en la Carabao Cup, se despide de Los Blues para reencontrarse con Enzo Maresca.

Enzo Fernández dejará Chelsea para sumarse a las filas del Manchester City.

Enzo Fernández jugará en el Manchester City

La salida del volante de 25 años del Chelsea se da tras un 2026 convulsionado por la tensión con los fanáticos. Los abucheos en un amistoso ante Real Sociedad, la polémica por sus dichos sobre su gusto por Madrid y su festejo con el Topo Gigio ante Inglaterra en el Mundial fueron desgastando la relación.