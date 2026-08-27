Inicio Ovación Fútbol Enzo Fernández
Fútbol

Enzo Fernández y otra venta multimillonaria: por cuánto se va del Chelsea al Manchester City

Enzo Fernández dará un nuevo salto en su carrera. El mediocampista dejará Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Enzo Fernández se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo del  Manchester City.

Enzo Fernández se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo del  Manchester City.

El mercado de pases en el Viejo Continente se mantiene al rojo vivo. Enzo Fernández dejará de ser jugador del Chelsea tras tres años y medio y se convertirá en flamante refuerzo del Manchester City. La operación, que se cerrará en las próximas horas, se dará a cambio de 140 millones de euros.

El mediocampista de la Selección argentina firmará su contrato con vínculo hasta mediados del 2032 con opción a extenderlo por un año más. Sin minutos ante Luton Town en la Carabao Cup, se despide de Los Blues para reencontrarse con Enzo Maresca.

Enzo Fern&aacute;ndez dejar&aacute; Chelsea para sumarse a las filas del Manchester City.

Enzo Fernández dejará Chelsea para sumarse a las filas del Manchester City.

Enzo Fernández jugará en el Manchester City

La salida del volante de 25 años del Chelsea se da tras un 2026 convulsionado por la tensión con los fanáticos. Los abucheos en un amistoso ante Real Sociedad, la polémica por sus dichos sobre su gusto por Madrid y su festejo con el Topo Gigio ante Inglaterra en el Mundial fueron desgastando la relación.

Enzo Fernández, nacido futbolísticamente en River y de breve paso por el Benfica de Portugal, deja atrás un ciclo en el que fue capitán, conquistó la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025.

Curiosamente no compartirá equipo con Dibu Martínez, quien recientemente confirmó su pase del Aston Villa al Chelsea. En Manchester, Fernández llega para intentar reemplazar a Rodri y compartirá zona con Ayyoub Bouaddi, el joven crack marroquí comprado por 100 millones de euros al Lille.

Con esta operación, el argentino acumula la impresionante cifra de 279 millones de euros en transferencias a lo largo de su carrera:

  • De River a Benfica (2022): 18 millones de euros
  • De Benfica a Chelsea (2023): 121 millones de euros
  • De Chelsea a Manchester City (2026): 140 millones de euros

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas