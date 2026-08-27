Enzo Fernández y otra venta multimillonaria: por cuánto se va del Chelsea al Manchester City

Enzo Fernández, nacido futbolísticamente en River y de breve paso por el Benfica de Portugal, deja atrás un ciclo en el que fue capitán, conquistó la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025.
Curiosamente no compartirá equipo con Dibu Martínez, quien recientemente confirmó su pase del Aston Villa al Chelsea. En Manchester, Fernández llega para intentar reemplazar a Rodri y compartirá zona con Ayyoub Bouaddi, el joven crack marroquí comprado por 100 millones de euros al Lille.
Con esta operación, el argentino acumula la impresionante cifra de 279 millones de euros en transferencias a lo largo de su carrera:
- De River a Benfica (2022): 18 millones de euros
- De Benfica a Chelsea (2023): 121 millones de euros
- De Chelsea a Manchester City (2026): 140 millones de euros