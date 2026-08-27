Los cruces más atractivos de la Champions League: todos los detalles

Además, el reglamento establece que no podrán cruzarse clubes de la misma liga de origen y que cada equipo podrá medirse como máximo ante dos rivales procedentes de una misma liga extranjera. Es así que el camino de cada equipo es diferente al de sus rivales.
El camino del Real Madrid: Inter de Milán (L), Arsenal (V), PSV Eindhoven (L), Roma (V), Leipzig (L), Shakhtar Donetsk (V), Lask (L) y AEK Atenas.
Los rivales del Aston Villa: PSG (L), Barcelona (V), Borussia Dortmund (L), Brujas (V), Fenerbahce (L), Galatasaray, Viking y Slavia Praga (V).
El PSG va por el triplete: Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slavia Bratislava (L) y Como (V).
Ya está todo listo para el inicio de la Champions League.
El Atlético Madrid la tiene difícil: Bayern Múnich (L), Liverpool (V), Manchester United (L), PSV Eindhoven (V), Fenerbahçe (L), Bodo/Glimt (V), Viking (L) y Stuttgart (V).
El Bayern Múnich quiere volver a ganar la Champions: Arsenal (L), Atlético Madrid (V), Betis (L), Manchester United (V), Bodo/Glimt (L), Lille (V), Slavia Praga (L) y Viking (V).
El Inter jugará contra: Liverpool (L), Real Madrid (V), Brujas (L), Borussia Dortmund (V), Shakhtar Donetsk (L), Feyenoord (V), Stuttgart (L) y Slavia Bratislava (V).
Los rivales del Barcelona: Manchester City (L), PSG (V), Aston Villa (L), Sporting de Lisboa (V), Feyenoord (L), Galatasaray (V), Como (L), Sabah (V).
La Champions League es el campeonato de equipos más importante del Viejo Continente.
Los partidos más atractivos de la Champions League
- Real Madrid vs. Inter
- Arsenal vs. Real Madrid
- Manchester City vs. PSG
- Barcelona vs. Manchester City
- Inter vs. Liverpool
- PSG vs. Barcelona
- Barcelona vs. Como
- Liverpool vs. Atlético de Madrid
- Bayern Munich vs. Arsenal
- Manchester United vs. Bayern Munich
El estadio del Atlético Madrid albergará la final de la Champions League.
El fixture de la Champions League
- Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre.
- Jornada 2: 13 y 14 de octubre.
- Jornada 3: 20 y 21 de octubre.
- Jornada 4: 3 y 4 de noviembre.
- Jornada 5: 24 y 25 de noviembre.
- Jornada 6: 8 y 9 de diciembre.
- Jornada 7: 19 y 20 de enero.
- Jornada 8: 27 y 28 de enero.
- Playoff de dieciseisavos: 17 y 18 de febrero la ida, 23 y 24 de febrero la vuelta.
- Octavos de final: 9 y 10 de marzo la ida, 16 y 17 de marzo la vuelta.
- Cuartos de final: 6 y 7 de abril la ida, 13 y 14 de abril la vuelta.
- Semifinales: 27 y 28 de abril ida, 4 y 5 de mayo la vuelta.
- Final: sábado 5 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.