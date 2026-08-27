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Los cruces más atractivos de la Champions League: todos los detalles

El Grimaldi Forum de Mónaco fue el escenario donde se sorteó la Champions League que continuará con su formato de liga; todos los detalles

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Orejona, la emblemática copa de la Champions League.

"La Orejona", la emblemática copa de la Champions League.

El certamen de clubes más prestigioso de Europa inició una nueva etapa con la realización del sorteo correspondiente a la fase de liga de la Champions League 2026/27. La cita fue este jueves a partir de las 13, instancia en la que 36 instituciones descubrieron el camino a recorrer en busca del título.

Esta edición del campeonato concluirá el sábado 5 de junio de 2027, fecha fijada para disputar el partido por la corona en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España.

El PSG ganó las dos últimas ediciones de la Champions League.

El PSG ganó las dos últimas ediciones de la Champions League.

Distribución de los bombos, reglas de de la Champions League y dónde verlo

Elsistema de competencia es diferente al que se realizaba antes con grupos de cuatro equipos y que se enfrentaban en dos oportunidades; ahora cada participante enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos (incluidos dos de su propio copón), disputando un partido en condición de local y otro de visitante contra cada pareja.

Además, el reglamento establece que no podrán cruzarse clubes de la misma liga de origen y que cada equipo podrá medirse como máximo ante dos rivales procedentes de una misma liga extranjera. Es así que el camino de cada equipo es diferente al de sus rivales.

El camino del Real Madrid: Inter de Milán (L), Arsenal (V), PSV Eindhoven (L), Roma (V), Leipzig (L), Shakhtar Donetsk (V), Lask (L) y AEK Atenas.

Los rivales del Aston Villa: PSG (L), Barcelona (V), Borussia Dortmund (L), Brujas (V), Fenerbahce (L), Galatasaray, Viking y Slavia Praga (V).

El PSG va por el triplete: Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slavia Bratislava (L) y Como (V).

Ya est&aacute; todo listo para el inicio de la Champions League.

Ya está todo listo para el inicio de la Champions League.

El Atlético Madrid la tiene difícil: Bayern Múnich (L), Liverpool (V), Manchester United (L), PSV Eindhoven (V), Fenerbahçe (L), Bodo/Glimt (V), Viking (L) y Stuttgart (V).

El Bayern Múnich quiere volver a ganar la Champions: Arsenal (L), Atlético Madrid (V), Betis (L), Manchester United (V), Bodo/Glimt (L), Lille (V), Slavia Praga (L) y Viking (V).

El Inter jugará contra: Liverpool (L), Real Madrid (V), Brujas (L), Borussia Dortmund (V), Shakhtar Donetsk (L), Feyenoord (V), Stuttgart (L) y Slavia Bratislava (V).

Los rivales del Barcelona: Manchester City (L), PSG (V), Aston Villa (L), Sporting de Lisboa (V), Feyenoord (L), Galatasaray (V), Como (L), Sabah (V).

La Champions League es el campeonato de equipos más importante del Viejo Continente.

La Champions League es el campeonato de equipos más importante del Viejo Continente.

Los partidos más atractivos de la Champions League

  • Real Madrid vs. Inter
  • Arsenal vs. Real Madrid
  • Manchester City vs. PSG
  • Barcelona vs. Manchester City
  • Inter vs. Liverpool
  • PSG vs. Barcelona
  • Barcelona vs. Como
  • Liverpool vs. Atlético de Madrid
  • Bayern Munich vs. Arsenal
  • Manchester United vs. Bayern Munich
El estadio del Atlético Madrid albergará la final de la Champions League.

El estadio del Atlético Madrid albergará la final de la Champions League.

El fixture de la Champions League

  • Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre.
  • Jornada 2: 13 y 14 de octubre.
  • Jornada 3: 20 y 21 de octubre.
  • Jornada 4: 3 y 4 de noviembre.
  • Jornada 5: 24 y 25 de noviembre.
  • Jornada 6: 8 y 9 de diciembre.
  • Jornada 7: 19 y 20 de enero.
  • Jornada 8: 27 y 28 de enero.
  • Playoff de dieciseisavos: 17 y 18 de febrero la ida, 23 y 24 de febrero la vuelta.
  • Octavos de final: 9 y 10 de marzo la ida, 16 y 17 de marzo la vuelta.
  • Cuartos de final: 6 y 7 de abril la ida, 13 y 14 de abril la vuelta.
  • Semifinales: 27 y 28 de abril ida, 4 y 5 de mayo la vuelta.
  • Final: sábado 5 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

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