Paro en la UNCuyo: el Rectorado decidió no descontar los días de la medida de fuerza

De esta manera, el Rectorado ratificó el respeto al derecho a huelga y tomó distancia de cualquier medida que implique penalizar económicamente a quienes participen de la protesta.

Al mismo tiempo, la universidad dispuso guardias mínimas durante las dos jornadas para garantizar el resguardo de los edificios, el patrimonio y la infraestructura de la institución.

El reclamo por los salarios y el financiamiento de la UNCuyo

El paro universitario tiene entre sus principales demandas una recomposición de los salarios, que los gremios consideran deteriorados frente a la pérdida del poder adquisitivo.

También reclaman el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las paritarias y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento universitario, una norma que apunta a garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde el Rectorado remarcaron que la intención es mantener una universidad abierta y activa, pero advirtieron que ese objetivo requiere contar con salarios dignos para docentes y no docentes.

Gestiones ante el gobierno nacional

En su comunicado, las autoridades de la UNCuyo también señalaron que ya iniciaron gestiones ante organismos del gobierno nacional para solicitar un espacio de diálogo y buscar respuestas frente a la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario.

La universidad planteó además la necesidad de construir soluciones junto con las organizaciones gremiales docentes y no docentes y las agrupaciones estudiantiles.

De esta manera, el Rectorado acompañó institucionalmente la medida de fuerza y puso el foco del conflicto presupuestario en la Nación, al señalar que es el gobierno nacional el que debe garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.