Paro en la UNCuyo: el Rectorado decidió no descontar los días de la medida de fuerza

En un comunicado oficial, el Rectorado de la UNCuyo respaldó el paro de docentes y nodocentes y confirmó que no descontará los días de paro a quienes adhieran a la medida de fuerza.
El paro comenzó este jueves 27 de agosto y se extenderá durante este viernes 28, con suspensión de actividades y sin asistencia a los lugares de trabajo. Los trabajadores reclaman una recomposición salarial, el cumplimiento de los acuerdos paritarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
No habrá descuentos por los días de paro
Uno de los puntos centrales del comunicado es la decisión de no descontar los días no trabajados a los docentes y no docentes que adhieran al paro.
De esta manera, el Rectorado ratificó el respeto al derecho a huelga y tomó distancia de cualquier medida que implique penalizar económicamente a quienes participen de la protesta.
Al mismo tiempo, la universidad dispuso guardias mínimas durante las dos jornadas para garantizar el resguardo de los edificios, el patrimonio y la infraestructura de la institución.
El reclamo por los salarios y el financiamiento de la UNCuyo
El paro universitario tiene entre sus principales demandas una recomposición de los salarios, que los gremios consideran deteriorados frente a la pérdida del poder adquisitivo.
También reclaman el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las paritarias y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento universitario, una norma que apunta a garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.
Desde el Rectorado remarcaron que la intención es mantener una universidad abierta y activa, pero advirtieron que ese objetivo requiere contar con salarios dignos para docentes y no docentes.
Gestiones ante el gobierno nacional
En su comunicado, las autoridades de la UNCuyo también señalaron que ya iniciaron gestiones ante organismos del gobierno nacional para solicitar un espacio de diálogo y buscar respuestas frente a la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario.
La universidad planteó además la necesidad de construir soluciones junto con las organizaciones gremiales docentes y no docentes y las agrupaciones estudiantiles.
De esta manera, el Rectorado acompañó institucionalmente la medida de fuerza y puso el foco del conflicto presupuestario en la Nación, al señalar que es el gobierno nacional el que debe garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.
En pocas palabras
- Paro universitario: el Rectorado de la UNCuyo acompaña la medida de docentes y no docentes, sin descontar los días de paro.
- Reclamo salarial: los trabajadores exigen recomposición salarial, cumplimiento de acuerdos paritarios y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Gestiones nacionales: la UNCuyo inició diálogos con el gobierno nacional para abordar la crisis presupuestaria y garantizar recursos.