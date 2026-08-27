El aterrador engaño de la Virgen que lloraba sangre de cerdo y estafó a miles de creyentes

Lo que durante años se promocionó como un evento sobrenatural que convocaba a miles de peregrinos de distintas partes del mundo terminó desmoronándose tras el avance de la justicia y los informes forenses de la policía científica, con la figura de la Virgen como protagonista.
La historia comenzó cuando Gisella Cardia, una empresaria local con antecedentes por delitos financieros, afirmó que una figura de la Virgen María traída desde Medjugorje comenzó a manifestarse en su vivienda. Según el relato, la estatuilla derramaba lágrimas rojas de manera inexplicable y hasta multiplicaba alimentos.
Un fenómeno mediático sin precedentes
Ante todo esto, miles de fieles, motivados por la búsqueda de un consuelo o una respuesta en la religión, comenzaron a congregarse en el lugar, generando un fenómeno mediático sin precedentes.
Sin embargo, lo que pasaba con la Virgen llamó la atención de las autoridades eclesiásticas e independientes, quienes decidieron intervenir para evaluar la veracidad de los hechos.
El punto de quiebre en esta historia ocurrió cuando la fiscalía local ordenó pericias biológicas sobre las fluidos hallados en la figura.
Los resultados del análisis de ADN fueron contundentes: las supuestas lágrimas no tenían un origen milagroso, sino que se trataba de sangre de cerdo combinada, en algunos rastros, con material genético compatible con la propia mujer.
La mentira se terminó
Con la prueba científica sobre la mesa, el escenario cambió de manera drástica para la mujer. Cercada por las pericias forenses y con el contundente rechazo del Vaticano, la mujer vio como su plan se desmembraba.
La fiscalía avanzó rápidamente con una causa penal por estafa agravada e investigación sobre el destino de los miles de euros recolectados mediante su fundación, mientras que Gisella, desacreditada públicamente y abandonada por gran parte de sus seguidores, terminó acorralada ante los tribunales italianos
En pocas palabras
- Virgen con lágrimas: un supuesto milagro religioso se convirtió en un fraude tras confirmarse que las lágrimas eran sangre de cerdo.
- Fraude religioso: la empresaria Gisella Cardia, con antecedentes financieros, lideró una estafa que engañó a miles de creyentes.
- Investigación judicial: pericias forenses y la fiscalía desmantelaron el engaño, llevando a Cardia ante la justicia por estafa agravada.