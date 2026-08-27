El aterrador engaño de la Virgen que lloraba sangre de cerdo y estafó a miles de creyentes

Sin embargo, lo que pasaba con la Virgen llamó la atención de las autoridades eclesiásticas e independientes, quienes decidieron intervenir para evaluar la veracidad de los hechos.

El punto de quiebre en esta historia ocurrió cuando la fiscalía local ordenó pericias biológicas sobre las fluidos hallados en la figura.

Gisella Cardia estafó a miles de creyentes.

Los resultados del análisis de ADN fueron contundentes: las supuestas lágrimas no tenían un origen milagroso, sino que se trataba de sangre de cerdo combinada, en algunos rastros, con material genético compatible con la propia mujer.

La mentira se terminó

Con la prueba científica sobre la mesa, el escenario cambió de manera drástica para la mujer. Cercada por las pericias forenses y con el contundente rechazo del Vaticano, la mujer vio como su plan se desmembraba.

La fiscalía avanzó rápidamente con una causa penal por estafa agravada e investigación sobre el destino de los miles de euros recolectados mediante su fundación, mientras que Gisella, desacreditada públicamente y abandonada por gran parte de sus seguidores, terminó acorralada ante los tribunales italianos