Lavalle vivió la Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Tránsito

Durante tres días, vecinos, devotos y visitantes participaron de actividades religiosas, culturales y artísticas, organizadas por la Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay y la Comisión de la Capilla, con el acompañamiento del Municipio de Lavalle.
Fe popular y tradición en Lavalle
La festividad comenzó con el rezo de la novena y tuvo momentos emotivos con la procesión de antorchas, la peregrinación gaucha, los bautismos, y las misas celebradas en la capilla vieja de La Asunción.
El domingo se llevó a cabo la procesión y misa central, presidida por el sacerdote Aldo Vallone, junto al párroco Carlos Salomón. El mensaje de la homilía invitó a reflexionar sobre la fe expresando que "ella nos llama a dejar de lado las diferencias y unirnos como comunidad bajo el amor de la Virgen, una madre que nos da todo sin pedir nada a cambio. Aunque la realidad sea difícil, no bajemos los brazos: el amor que nos cuida es mucho más grande. Dejemos la tristeza, abracemos la alegría de Cristo como signo de salvación y confiemos en que nuestra Madre nos cubre siempre con su manto desde el cielo", expresó el cura a cargo.
Durante la festividad estuvieron presentes el intendente municipal Edgardo González, junto a su equipo de gobierno, las concejales Belén Quiroga y Sabrina Baeza y el concejal Carlos Groselj, la reina de la vendimia Micaela Canselmo, su virreina Tania Astudillo, la Flor de la Tradición, la Paisana Departamental y la virreina provincial de Adulto Mayor, Gladys Fernández.
Espectáculo artístico
La música y la danza cuyana fueron protagonistas de las noches festivas, con presentaciones que colmaron de alegría al pueblo.
La grilla de artistas la encabezaron Las Voces de San José, Munay, Corazón de Potrero, Así Nomás, El Central dúo, La Rienda, TPC (Tecla y Cuerdas de los Primos). La danza tuvo su protagonismo con los ballet Ayac.yanem de San Pedro y Tierra Esperanza, y se sumaron con sus presentaciones los talleres culturales de guitarra de La Asunción, Gustavo André y Costa de Araujo.
Generando Ecocomunidad
También, destacar que durante la celebración se dispuso un punto de Ecocanje, donde los visitantes entregaron materiales reciclables y participaron del sorteo de dos bicicletas, entre otros premios.
El Municipio junto a la comunidad vivió la fiesta patronal en honor a la Virgen del Tránsito en La Asunción, que abrió sus puertas para llevar a cabo una vez más los encuentros de esta tradición, que cada año esperan los turistas y lavallinos.
En pocas palabras
- Lavalle celebró: festejos patronales en honor a la Virgen del Tránsito con actividades religiosas, culturales y artísticas.
- Fe y tradición: procesión, peregrinación gaucha, bautismos y misas marcaron la festividad.
- Noche de arte: músicos y bailarines cuyanos brindaron espectáculos para los asistentes.