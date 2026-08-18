Lavalle vivió la Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Tránsito

Durante la festividad estuvieron presentes el intendente municipal Edgardo González, junto a su equipo de gobierno, las concejales Belén Quiroga y Sabrina Baeza y el concejal Carlos Groselj, la reina de la vendimia Micaela Canselmo, su virreina Tania Astudillo, la Flor de la Tradición, la Paisana Departamental y la virreina provincial de Adulto Mayor, Gladys Fernández.

Procesión, peregrinación gaucha, bautismos y misas marcaron la festividad.

Espectáculo artístico

La música y la danza cuyana fueron protagonistas de las noches festivas, con presentaciones que colmaron de alegría al pueblo.

La grilla de artistas la encabezaron Las Voces de San José, Munay, Corazón de Potrero, Así Nomás, El Central dúo, La Rienda, TPC (Tecla y Cuerdas de los Primos). La danza tuvo su protagonismo con los ballet Ayac.yanem de San Pedro y Tierra Esperanza, y se sumaron con sus presentaciones los talleres culturales de guitarra de La Asunción, Gustavo André y Costa de Araujo.

Generando Ecocomunidad

También, destacar que durante la celebración se dispuso un punto de Ecocanje, donde los visitantes entregaron materiales reciclables y participaron del sorteo de dos bicicletas, entre otros premios.

El Municipio junto a la comunidad vivió la fiesta patronal en honor a la Virgen del Tránsito en La Asunción, que abrió sus puertas para llevar a cabo una vez más los encuentros de esta tradición, que cada año esperan los turistas y lavallinos.