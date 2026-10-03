Picadas de Lavalle: qué pasó con el auto que provocó el accidente por el que murió Morena González

Qué ocurrió con el auto que provocó el incidente fatal para Morena

El accidente ocurrió el domingo 20 de septiembre en el predio donde se desarrollaban las picadas. Como sucede en este tipo de hechos, Policía Científica realizó el informe técnico en el lugar y examinó el vehículo después del impacto contra el muro de contención.

Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, las modificaciones en el Chevrolet 400 se realizaron luego de que Policía Científica terminara el peritaje. El motivo fue una cuestión práctica que tuvo que ver con el estado del vehículo tras el impacto. La explicación oficial tiene que ver con que no podía ser cargado en una grúa en esas condiciones.

Entonces, y debido a los daños que presentaba, se decidió retirar el motor y la caja de cambios, según la explicación oficial del Ministerio Público Fiscal.

Según explicaron desde la Justicia, el auto no fue desguazado. Sí se le tuvo que quitar el motor y la caja de cambios para poder trasladarlo en una grúa, pero las autopartes están secuestradas, junto con el vehículo. Gentileza familia González

Es necesario aclarar que el auto no se encuentra actualmente en un desarmadero. Permanece secuestrado a disposición de la Fiscalía de Tránsito, a cargo de la fiscal Gisella Lana, como parte de la investigación por el accidente. Con respecto a las partes que se quitaron al vehículo, también están a disposición de la Justicia.

Qué dijo el abogado de la familia de la víctima

El abogado de la familia González, Eduardo De Oro, confirmó que el auto está secuestrado y que efectivamente se le retiraron el motor y la caja. Ambas autopartes están en poder de la Fiscalía.

Según explicó el abogado, al conservar las partes del vehículo, la extracción del motor y de la caja no debería impedir el avance de la investigación. De todos modos, la familia decidió avanzar con una pericia particular para analizar tanto el auto como las condiciones del lugar donde se produjo el accidente.

Para eso contrataron a un perito particular que deberá inspeccionar el predio, la pista, el muro de contención y el vehículo que chocó provocando la tragedia.

Cuáles son los puntos de la investigación

La discusión sobre el vehículo es una de las varias cuestiones que se plantea investigar la familia de Morena. Se busca determinar cómo ocurrió el accidente y si hubo otras circunstancias que pudieron contribuir al desenlace fatal.

De Oro señaló como posibles responsabilidades a quienes habilitaron el predio para la realización de las picadas, en caso de que se determine que las condiciones del muro de contención no eran adecuadas para ese tipo de eventos.

El abogado también apuntó a la decisión de continuar con la carrera pese a las condiciones meteorológicas que había ese día, particularmente por la presencia de viento Zonda.

Uno de los puntos que busca analizar la querella es el estado de la pista. Antes de las picadas se utiliza un producto químico para aumentar la adherencia de los neumáticos. La hipótesis que deberá ser estudiada es si el polvo levantado por el Zonda pudo haber afectado el funcionamiento de ese producto y, eventualmente, haber contribuido a que el vehículo perdiera el control.

La pericia particular buscará aportar elementos sobre esas circunstancias y sobre el estado del muro que no resistió el impacto. Mientras tanto, el auto permanece secuestrado y sus condiciones mecánicas forman parte de los elementos que deberán ser considerados en la investigación.