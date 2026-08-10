Argentina no solo se destaca por su diversidad cultural y natural y su gran extensión, sino también por creaciones y construcciones de monumentos que la igualan a nivel mundial. Así sucede con la construcción de la Virgen más alta del mundo, ubicada en una de sus provincias conocidas.
Se trata de un monumento dedicado a la Virgen del Valle, construido en la provincia de Catamarca, siendo la escultura religiosa más alta de la región y una de las más grandes del mundo.
La Virgen más grande del mundo está en una provincia argentina y supera al Cristo Redentor y a la Estatua de la Libertad
Catamarca construyó una nueva maravilla arquitectónica y religiosa: la colosal estatua de la Virgen del Valle, inaugurada en el corazón del cerro Ambato, sobre la ruta provincial N° 4 y cerca de la localidad de El Rodeo.
Este monumental majestuoso se eleva a más de 30 metros de altura, lo que equivale a un edificio de más de diez pisos, y se convirtió en la imagen más alta de su tipo a nivel mundial.
La escultura dedicada a la Virgen del Valle no solo le da importancia fundamental al turismo religioso de la provincia, sino que impone un nuevo récord arquitectónico en América Latina: mide 52 metros, siendo 7 metros más alta que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos y 8 metros más alta que el Cristo Redentor de Brasil.
Además, su interior alberga una capilla y a mitad de camino en su estructura hay un mirador que permite a los visitantes observar el paisaje desde una posición privilegiada. El acceso al mirador se realiza a través de una escalera de 117 escalones.
Otras curiosidades de este monumento colosal
- Tardó siete años en construirse.
- Al pie del monumento hay infraestructura básica como servicio sanitario y un bar.
- Funciona como un mirado 360° donde se puede apreciar todo el alrededor.
En pocas palabras
- La Virgen del Valle: La escultura religiosa más alta del mundo se encuentra en Catamarca, Argentina.
- Dimensiones monumentales: Con 52 metros, supera a la Estatua de la Libertad y al Cristo Redentor.
- Atractivo turístico: El monumento incluye una capilla y un mirador con vistas panorámicas del paisaje.