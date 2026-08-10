La Virgen más grande del mundo está en una provincia argentina y supera al Cristo Redentor y a la Estatua de la Libertad

Este monumental majestuoso se eleva a más de 30 metros de altura, lo que equivale a un edificio de más de diez pisos, y se convirtió en la imagen más alta de su tipo a nivel mundial.

La escultura dedicada a la Virgen del Valle no solo le da importancia fundamental al turismo religioso de la provincia, sino que impone un nuevo récord arquitectónico en América Latina: mide 52 metros, siendo 7 metros más alta que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos y 8 metros más alta que el Cristo Redentor de Brasil.

Virgen del Valle.

Además, su interior alberga una capilla y a mitad de camino en su estructura hay un mirador que permite a los visitantes observar el paisaje desde una posición privilegiada. El acceso al mirador se realiza a través de una escalera de 117 escalones.

Otras curiosidades de este monumento colosal