Tiene 80 años. Vivía en Corralitos. Hace más de 2 años estaba con prisión domiciliaria que desde este lunes se convirtió en libertad. Era remisero, pero un grupo de adolescentes se burló de él y le robó su teléfono celular. Terminó participando del crimen de uno de ellos, pero ahora accedió a un beneficio judicial gracias a un giro clave en la causa.
Condena y libertad para el remisero que participó del crimen de un joven que se burló de él y le robó un celular
Juan Carlos Malitto (80) recibió una pena de 3 años de prisión por el crimen de Joaquín Gutiérrez, de 17 años, ocurrido en marzo de 2024
Juan Carlos Malitto estaba imputado por el crimen de Joaquín Bruno Gutiérrez, un adolescente de 17 años que fue apuñalado cuando se dirigía con sus amigos camino a un boliche. El hombre de 80 años fue quien trasladó a los jóvenes en un remis y en ese viaje se produjo el inicio del altercado que derivó en el asesinato -ver más abajo-.
En lunes pasado, el remisero acordó su situación en un juicio abreviado del que estuvieron acuerdo la fiscal Andrea Lazo, sus abogados defensores y los abogados de la víctima fatal. La jueza Eleonora Arenas lo condenó a una pena de 3 años de prisión en efectivo bajo la calificación de homicidio en agresión. De esta forma, Juan Carlos Malitto abandonó el estado de prisión domiciliaria y recuperó su libertad.
El giro en el crimen
Hasta la previa del juicio abreviado, todo parecía indicar que Juan Carlos Malitto iba a enfrentar un debate ante un jurado popular por homicidio simple o exceso de legítima defensa. Sin embargo, los testimonios y las cámaras de seguridad incorporadas en la causa no lograron determinar quién le propinó la puñalada fatal al adolescente.
Quedó en claro que Nestor Oliva Rodríguez -está imputado en la causa pero libre por una incapacidad mental- manejaba el auto con el cual encerraron a Joaquín Gutiérrez. Que Juan Carlos Malitto fue quien lo empujó al piso. Pero luego se abalanzaron ambos junto a un tercer sospechoso -no está detenido en la causa- contra el adolescente. No se sabe quién utilizó el cuchillo concretaron el crimen.
El viaje en remis que terminó en un crimen
Transcurrían las primeras horas de la madrugada del sábado 2 de marzo de 2024. Un grupo de amigos se había reunido para irse a bailar a un boliche ubicado en calle Centenario, en Villa Tulumaya, Lavalle. Para trasladarse lo hicieron en un remis trucho que era manejado por Juan Carlos Malitto, un hombre domiciliado en Los Corralitos. El transcurso del viaje hasta el local bailable no fue el mejor.
Los jóvenes admitieron en el expediente que iban molestando y algo exaltados. De hecho, en un par de ocasiones el conductor amenazó con dejarlos a mitad de camino, pero finalmente conciliaron cuando le dijeron que le iban a pagar más dinero del acordado. Nada de eso pasó, cuando llegaron a destino los adolescentes se bajaron sin abonar la tarifa. Esto generó el enojo del remisero que tomó unos fierros y se bajó para increparlos, pero los pasajeros escaparon corriendo rápidamente incluso con el teléfono celular del conductor.
Juan Carlos Malitto regresó a su casa muy enojado, contactó a un amigo y le pidió ayuda para ir a buscar a los adolescentes. Se dirigieron en otro vehículo -un Renault color blanco según describieron testigos- para no alertarlos en su llegada. Los menores estaban esperando ingresar al boliche cuando comenzaron a ser perseguidos por los agresores.
En un momento de la persecución, Joaquín Gutiérrez y uno de sus amigos fueron encerrados por el vehículo que, según la pesquisa, manejaba Nestor Oliva Rodríguez. Uno de ellos logró saltar el bloqueo pero el joven de 17 años quedó acorralado y terminó apuñalado, concretando el crimen en Lavalle.