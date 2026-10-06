Condena y libertad para el remisero que participó del crimen de un joven que se burló de él y le robó un celular

Joaquín Gutiérrez, el menor de edad víctima de un crimen en Lavalle.

El giro en el crimen

Hasta la previa del juicio abreviado, todo parecía indicar que Juan Carlos Malitto iba a enfrentar un debate ante un jurado popular por homicidio simple o exceso de legítima defensa. Sin embargo, los testimonios y las cámaras de seguridad incorporadas en la causa no lograron determinar quién le propinó la puñalada fatal al adolescente.

Quedó en claro que Nestor Oliva Rodríguez -está imputado en la causa pero libre por una incapacidad mental- manejaba el auto con el cual encerraron a Joaquín Gutiérrez. Que Juan Carlos Malitto fue quien lo empujó al piso. Pero luego se abalanzaron ambos junto a un tercer sospechoso -no está detenido en la causa- contra el adolescente. No se sabe quién utilizó el cuchillo concretaron el crimen.

El viaje en remis que terminó en un crimen

Transcurrían las primeras horas de la madrugada del sábado 2 de marzo de 2024. Un grupo de amigos se había reunido para irse a bailar a un boliche ubicado en calle Centenario, en Villa Tulumaya, Lavalle. Para trasladarse lo hicieron en un remis trucho que era manejado por Juan Carlos Malitto, un hombre domiciliado en Los Corralitos. El transcurso del viaje hasta el local bailable no fue el mejor.

El remisero que fue condenado por el crimen en Lavalle.

Los jóvenes admitieron en el expediente que iban molestando y algo exaltados. De hecho, en un par de ocasiones el conductor amenazó con dejarlos a mitad de camino, pero finalmente conciliaron cuando le dijeron que le iban a pagar más dinero del acordado. Nada de eso pasó, cuando llegaron a destino los adolescentes se bajaron sin abonar la tarifa. Esto generó el enojo del remisero que tomó unos fierros y se bajó para increparlos, pero los pasajeros escaparon corriendo rápidamente incluso con el teléfono celular del conductor.

Juan Carlos Malitto regresó a su casa muy enojado, contactó a un amigo y le pidió ayuda para ir a buscar a los adolescentes. Se dirigieron en otro vehículo -un Renault color blanco según describieron testigos- para no alertarlos en su llegada. Los menores estaban esperando ingresar al boliche cuando comenzaron a ser perseguidos por los agresores.

En un momento de la persecución, Joaquín Gutiérrez y uno de sus amigos fueron encerrados por el vehículo que, según la pesquisa, manejaba Nestor Oliva Rodríguez. Uno de ellos logró saltar el bloqueo pero el joven de 17 años quedó acorralado y terminó apuñalado, concretando el crimen en Lavalle.