En 1997 dieron por perdido a un pez: dos décadas después, se expande por los ríos de México

En 2016, científicos de la Universidad Michoacana comenzaron una etapa de adaptación en el río Teuchitlán. Para ello, colocaron grupos de peces dentro de jaulas flotantes que les permitían acostumbrarse progresivamente al agua del río, sus corrientes y las fuentes naturales de alimento, mientras permanecían protegidos de posibles depredadores. Después de comprobar que los ejemplares sobrevivían y se adaptaban a las condiciones del río, en 2017 se retiraron las jaulas y se liberaron 1.500 peces tequila.

Una comunidad que apoya el regreso de este pez

Los resultados posteriores fueron alentadores. El pez no solo logró sobrevivir en el lugar donde fue reintroducido, sino que comenzó a reproducirse y expandirse hacia otros sectores conectados con el río Teuchitlán. Con el paso de los años, los ejemplares llegaron a ocupar manantiales y arroyos cercanos, una señal de que la población podía mantenerse sin depender permanentemente de la intervención humana.

En 2026, el regreso del pez tequila es considerado uno de los casos más destacados de reintroducción de una especie que había desaparecido de la naturaleza. El éxito del proyecto también estuvo relacionado con la participación de la comunidad local de Teuchitlán. Los habitantes incorporaron al pez tequila como un símbolo de identidad regional y participaron en iniciativas de educación ambiental y monitoreo. Su colaboración ayudó a detectar amenazas, mantener los márgenes del río libres de basura y proteger las condiciones necesarias para la supervivencia de la especie.