En 1997 dieron por perdido a un pez: dos décadas después, se expande por los ríos de México

La contaminación, las actividades humanas y la introducción de especies invasoras habían deteriorado su hábitat hasta provocar la desaparición de las poblaciones silvestres. Cuando parecía que el pez había desaparecido para siempre de los ríos mexicanos, un pequeño grupo conservado en Europa permitió iniciar su recuperación.
¿Cómo el pez Tequila superó la extinción en México?
En 1998, el Zoológico de Chester, en Inglaterra, entregó cinco parejas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los 10 ejemplares fueron mantenidos y reproducidos en laboratorios y estanques artificiales bajo condiciones controladas, hasta formar una colonia de miles de individuos. El siguiente desafío era lograr que esos peces pudieran volver a vivir en la naturaleza.
En 2016, científicos de la Universidad Michoacana comenzaron una etapa de adaptación en el río Teuchitlán. Para ello, colocaron grupos de peces dentro de jaulas flotantes que les permitían acostumbrarse progresivamente al agua del río, sus corrientes y las fuentes naturales de alimento, mientras permanecían protegidos de posibles depredadores. Después de comprobar que los ejemplares sobrevivían y se adaptaban a las condiciones del río, en 2017 se retiraron las jaulas y se liberaron 1.500 peces tequila.
Una comunidad que apoya el regreso de este pez
Los resultados posteriores fueron alentadores. El pez no solo logró sobrevivir en el lugar donde fue reintroducido, sino que comenzó a reproducirse y expandirse hacia otros sectores conectados con el río Teuchitlán. Con el paso de los años, los ejemplares llegaron a ocupar manantiales y arroyos cercanos, una señal de que la población podía mantenerse sin depender permanentemente de la intervención humana.
En 2026, el regreso del pez tequila es considerado uno de los casos más destacados de reintroducción de una especie que había desaparecido de la naturaleza. El éxito del proyecto también estuvo relacionado con la participación de la comunidad local de Teuchitlán. Los habitantes incorporaron al pez tequila como un símbolo de identidad regional y participaron en iniciativas de educación ambiental y monitoreo. Su colaboración ayudó a detectar amenazas, mantener los márgenes del río libres de basura y proteger las condiciones necesarias para la supervivencia de la especie.
En pocas palabras
- Pez tequila: Tras décadas de esfuerzos, esta especie endémica de México se recupera en su hábitat natural.
- Reintroducción exitosa: Tras ser declarado extinto en 1997, 1.500 ejemplares fueron liberados en 2017, logrando reproducirse.
- Participación comunitaria: El éxito se atribuye también a la colaboración de la comunidad local de Teuchitlán en su protección.