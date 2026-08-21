En 1960, Chicago le regaló al futuro emperador de Japón 18 peces, y hoy ya son 45 millones creciendo sin control

La especie se adaptó con facilidad y empezó a competir con los peces autóctonos por alimento y espacio, alterando los ecosistemas y afectando la biodiversidad local. Para 1999, el bluegill ya había colonizado prácticamente todos los principales ecosistemas de agua dulce de Japón. Su expansión llevó al gobierno a financiar investigaciones para determinar cómo se había dispersado y dimensionar su impacto sobre los ambientes naturales.

Estos peces en la actualidad

Debido a que el pez sol se dispersó por el interior de todo el país a causa de su baja diversidad genética pero altísima adaptabilidad, los pescadores locales y científicos reportan y mapean su presencia en tiempo real mediante aplicaciones móviles especializadas.

Análisis de ADN confirman que los millones de peces sol que plagan Japón descienden exclusivamente de los 15 ejemplares sobrevivientes (de los 18 originales) traídos de Iowa en 1960. El pez sol llegó a conformar, junto con la lubina negra, el 90% de la biomasa total de fauna del Lago Biwa, destruyendo un ecosistema históricamente habitado por decenas de especies nativas exclusivas.