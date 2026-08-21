Es mecánico y creó una lámpara con botella de plástico y agua capaz de iluminar una casa sin luz eléctrica

El sistema utiliza una botella transparente de casi dos litros llena con agua y una pequeña cantidad de cloro. Cómo cualquier lámpara, una parte del recipiente queda expuesta por encima del techo y la otra ingresa al ambiente y cuando recibe radiación solar, el agua refracta y dispersa la luz en el lugar.

A la hora de conectarla es clave que el orificio del techo se haga correctamente, ya que este solo proyecta luz hacia un punto, pero con la botella llena de agua lo que hace es distribuirla en varias direcciones, iluminando un área mucho mayor del ambiente.

La instalación de la lámpara requiere cuidado porque perforar un techo exige resolver adecuadamente la impermeabilización, el sellado y la resistencia para evitar filtraciones de agua.

Por su lado el cloro en esta lámpara cumple la función de limitar el crecimiento de microorganismos que podrían volver turbia el agua con el paso del tiempo. Usarlo es vital porque sin él, las algas y bacterias que crecen naturalmente en el agua terminarían opacando la botella en poco tiempo y reduciendo su capacidad de transmitir la luz solar.

Hoy esta creación se replica en hogares de Filipinas, India, Bangladesh, Tanzania y Argentina, entre muchos otros países.