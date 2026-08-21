Es mecánico y creó una lámpara con botella de plástico y agua capaz de iluminar una casa sin luz eléctrica

Con tan solo una botella de plástico se pueden hacer muchas cosas en el mundo del reciclaje incluso cuando se trata de darle un uso práctico en el hogar. Así sucedió con un hombre que con solo una botella y agua logró crear un sistema de iluminación durante una crisis energética.
Una crisis puede ser el impulso de cambio. Sea cual sea y así es como en 2001 un brasileño le dio vida a una lámpara con plástico y agua tras una crisis energética. Se trata de la lámpara de Moser.
Es mecánico y creó una lámpara con botella de plástico para iluminar una casa sin luz eléctrica
Una botella de plástico, agua de la canilla, un poco de cloro y un agujero en el techo dieron como resultado esta lámpara. Con esos elementos, un mecánico llamado Alfredo Moser creó durante la crisis energética de 2001 un sistema de iluminación que no consume electricidad, no genera calor y no necesita ningún tipo de mantenimiento sofisticado.
El sistema utiliza una botella transparente de casi dos litros llena con agua y una pequeña cantidad de cloro. Cómo cualquier lámpara, una parte del recipiente queda expuesta por encima del techo y la otra ingresa al ambiente y cuando recibe radiación solar, el agua refracta y dispersa la luz en el lugar.
A la hora de conectarla es clave que el orificio del techo se haga correctamente, ya que este solo proyecta luz hacia un punto, pero con la botella llena de agua lo que hace es distribuirla en varias direcciones, iluminando un área mucho mayor del ambiente.
Por su lado el cloro en esta lámpara cumple la función de limitar el crecimiento de microorganismos que podrían volver turbia el agua con el paso del tiempo. Usarlo es vital porque sin él, las algas y bacterias que crecen naturalmente en el agua terminarían opacando la botella en poco tiempo y reduciendo su capacidad de transmitir la luz solar.
Hoy esta creación se replica en hogares de Filipinas, India, Bangladesh, Tanzania y Argentina, entre muchos otros países.
En pocas palabras
- Lámpara de plástico y agua: un mecánico brasileño creó un sistema para distribuir luz solar en casas oscuras sin usar electricidad.
- Funcionamiento innovador: utiliza una botella con agua y cloro expuesta al sol para refractar y dispersar la luz en interiores.
- Impacto global: la invención, replicada en varios países, ofrece una solución de iluminación sostenible y de bajo mantenimiento.