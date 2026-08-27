Deportivo Maipú tiene en Franco Saccone a una de las figuras para dar pelea en la Primera Nacional

"Estoy muy contento con este momento que estoy viviendo, y por este presente que está atravesando el equipo en el torneo. Todos estos años hemos trabajado para poder dar lo máximo, no hay que conformarse y hay que ir por más y tengo que seguir aprendiendo para crecer como jugador", contó la figura del Deportivo Maipú.

"El crecimiento como jugador ha sido todo un proceso, desde que jugaba en el Federal A. Después me tocó jugar en la Primera Nacional, donde nos adaptamos a la categoría, donde la exigencias son mayores. Este año siento que conozco más la categoría, tengo confianza cuando entro a la cancha y trato de dejar todo", agregó.

Mariano Echeverría el DT, del Deportivo Maipú. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Franco Saccone y lo que le dio al equipo el entrenador Mariano Echeverría

Franco Saccone destacó el trabajo del entrenador Mariano Echeverría. "Cuando llegó nos planteó el estilo de juego que pretendía, de los que nosotros pretendíamos hacer como equipo. Nos convenció y su idea se vio reflejada en la cancha y nos sentimos cómodos como equipo y nos fue potenciando individualmente a todos en su puesto, hoy en día todos sabemos lo que tenemos que hacer y la función que hay que cumplir, los que juegan de arranque o los que les toca entrar son todos importantes"

Sobre la posibilidad de emigrar a otro club, Saccone, afirmó: "Hubieron algunos rumores, pero con ese tema, siempre estuve tranquilo. Siempre he estado concentrado en hacer lo mejor para el Deportivo Maipú y en tratar de hacer lo mejor para el equipo".

El objetivo que tienen como grupo

Sobre la metas que se han propuesto en la Primera Nacional, admitió: "Este equipo va dar que hablar, sabe a lo que juega, vamos paso a paso. Estamos para dar pelea hasta la última fecha"

Perfil de Franco Saccone, la figura del Deportivo Maipú

Franco Saccone nació en Rosario, tiene 24 años, juega de extremo, se inició en Newell's, en Mendoza también jugó en Gutiérrez Sport Club, donde fue una de sus figuras en el Federal A.