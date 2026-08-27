Desafiaron a la urbanización con la construcción de puentes de mangueras recicladas de bomberos y salvaron a un especie

Una de las alternativas consideradas fue trasladar a los animales a otras zonas, un procedimiento conocido como translocación. Sin embargo, esta opción presenta dificultades. Los langures son difíciles de capturar y, antes de trasladarlos, es necesario encontrar un territorio adecuado, con suficiente alimento y sin otros grupos establecidos. La presencia de otros langures podría provocar enfrentamientos territoriales y terminar desplazando a los animales hacia zonas habitadas.

La eficaz construcción que salva a una especie

En Taman Concord, un grupo de ocho langures se encontraba particularmente expuesto. Mientras los investigadores observaban sus movimientos, descubrieron que los animales intentaban cruzar con frecuencia Jalan Lembah Permai, una ruta que se ensancha en varios carriles justo al sur de la zona donde vivían.

El cruce representaba un riesgo considerable. Los langures comenzaban a atravesar la ruta, pero muchas veces se detenían en medio y regresaban. En otras ocasiones utilizaban una alcantarilla ubicada debajo de la calzada, donde podían encontrarse con perros capaces de atacarlos. Incluso cuando lograban llegar al otro lado, rara vez se alejaban demasiado y permanecían cerca de un pequeño grupo de árboles situado junto a la carretera.

Ante esta situación, los conservacionistas optaron por la construcción de un puente elevado que permitiera a los animales desplazarse por encima de la carretera. Para hacerlo utilizaron mangueras de bomberos recicladas, que fueron adaptadas como una estructura colgante entre las áreas de vegetación.

El puente de Tanjung Bungah permitió que los ocho langures de Taman Concord ampliaran su territorio sin tener que exponerse al tráfico. Según las observaciones de los investigadores de LPP, desde que comenzaron a utilizarlo los animales pasan menos tiempo dentro de la zona residencial.