En el estado malasio de Penang, conservacionistas y residentes encontraron una solución tan sencilla como ingeniosa para reducir los conflictos entre humanos y fauna silvestre. Se trata de la construcción de un puente colgante con viejas mangueras de bomberos para que los langures oscuros pudieran cruzar de forma segura una ruta.
Desafiaron a la urbanización con la construcción de puentes de mangueras recicladas de bomberos y salvaron a un especie
Con mangueras de bomberos recicladas, conservacionistas crearon un puente para salvar a una especie en peligro de extinción que cruza una ruta en Malasia.
Los langures oscuros son una especie en peligro de extinción que ha perdido buena parte de su hábitat debido al crecimiento de las ciudades. En la península de Malasia, más de la mitad de la cubierta forestal desapareció desde 1900, mientras que la población humana pasó de 1,7 millones a 25 millones.
Un puente hecho con mangueras de bomberos ayuda a una especie en peligro a cruzar una ruta
Los bosques que permanecen están cada vez más fragmentados por rutas, viviendas y otras construcciones, lo que obliga a los animales a acercarse con mayor frecuencia a las zonas urbanizadas. Aunque su comportamiento y su capacidad para moverse cerca de las personas les han ganado fama de ser una molestia, los langures oscuros están incluidos como especie en peligro de extinción en la Lista Roja de la UICN.
Una de las alternativas consideradas fue trasladar a los animales a otras zonas, un procedimiento conocido como translocación. Sin embargo, esta opción presenta dificultades. Los langures son difíciles de capturar y, antes de trasladarlos, es necesario encontrar un territorio adecuado, con suficiente alimento y sin otros grupos establecidos. La presencia de otros langures podría provocar enfrentamientos territoriales y terminar desplazando a los animales hacia zonas habitadas.
La eficaz construcción que salva a una especie
En Taman Concord, un grupo de ocho langures se encontraba particularmente expuesto. Mientras los investigadores observaban sus movimientos, descubrieron que los animales intentaban cruzar con frecuencia Jalan Lembah Permai, una ruta que se ensancha en varios carriles justo al sur de la zona donde vivían.
El cruce representaba un riesgo considerable. Los langures comenzaban a atravesar la ruta, pero muchas veces se detenían en medio y regresaban. En otras ocasiones utilizaban una alcantarilla ubicada debajo de la calzada, donde podían encontrarse con perros capaces de atacarlos. Incluso cuando lograban llegar al otro lado, rara vez se alejaban demasiado y permanecían cerca de un pequeño grupo de árboles situado junto a la carretera.
Ante esta situación, los conservacionistas optaron por la construcción de un puente elevado que permitiera a los animales desplazarse por encima de la carretera. Para hacerlo utilizaron mangueras de bomberos recicladas, que fueron adaptadas como una estructura colgante entre las áreas de vegetación.
El puente de Tanjung Bungah permitió que los ocho langures de Taman Concord ampliaran su territorio sin tener que exponerse al tráfico. Según las observaciones de los investigadores de LPP, desde que comenzaron a utilizarlo los animales pasan menos tiempo dentro de la zona residencial.
En pocas palabras
- Construcción ingeniosa: Conservacionistas crearon un puente con mangueras recicladas para que langures crucen una ruta en Malasia.
- Especie en peligro: Los langures oscuros, amenazados por la urbanización, necesitan cruzar rutas fragmentadas para acceder a su hábitat.
- Solución efectiva: El puente eleva a los animales sobre el peligro, permitiendo ampliar su territorio y reducir la exposición en zonas urbanizadas.