Cuando se habla de energía termosolar, la mirada suele ser positiva. Sin embargo, la construcción de una de las plantas solares más grandes de Estados Unidos dejó una lección incómoda. El caso de Ivanpah, en pleno desierto de Mojave, dividió a la comunidad ambientalista y se convirtió en un ejemplo de los desafíos que deberán tenerse en cuenta.
Comenzaron a construir la planta solar más grande en el desierto y tuvieron que transportar a 1.000 tortugas: les salió 56 millones de dólares
La construcción del parque solar Ivanpah en el desierto de Mojave obligó a reubicar a casi mil tortugas, exponiendo los desafíos ambientales de la energía limpia.
A primera vista, las extensas superficies de arena del desierto pueden parecer territorios inhóspitos y sin demasiada vida. Pero estos ambientes cumplen funciones esenciales para los ecosistemas y albergan especies adaptadas a condiciones extremas. La construcción de Ivanpah demostró que el desierto de Mojave estaba lejos de ser un terreno vacío.
La construcción que reveló el costo ambiental de instalar energía limpia en el desierto
Antes de que comenzaran las obras, en 2010, los biólogos estimaban que unas 32 tortugas del desierto (Gopherus agassizii) podrían verse afectadas por el proyecto. Sin embargo, durante las excavaciones los trabajadores encontraron cerca de 1.000 ejemplares. El hallazgo puso en evidencia hasta qué punto era difícil dimensionar la vida existente en el lugar. Estos reptiles pueden pasar hasta el 95% de su vida bajo tierra, donde encuentran refugio frente a las temperaturas extremas del desierto.
El descubrimiento obligó a interrumpir la construcción durante tres meses y llevó a los responsables del proyecto a implementar un operativo para capturar y trasladar a las tortugas. La reubicación tuvo un costo estimado de unos US$56 millones y los animales fueron trasladados hacia áreas consideradas adecuadas fuera del perímetro de la planta. Sin embargo, la operación generó nuevas preocupaciones entre especialistas y ambientalistas.
Movieron cientos de tortugas y fue un desastre
Las tortugas del desierto tienen una fuerte relación con su territorio y, después de ser trasladadas, algunas recorrieron grandes distancias en un intento por regresar a sus áreas originales. Ese desplazamiento las expuso a las altas temperaturas y a nuevos riesgos, incluida la depredación. El episodio mostró que trasladar animales fuera de una zona afectada no necesariamente significa que el impacto ambiental pueda revertirse.
La Planta Solar Ivanpah era una gran central termosolar de concentración (o solar térmica de torre) utilizaba más de 173.500 heliostatos (espejos controlados por computadora) para reflejar y concentrar la luz del sol hacia tres torres centrales con caldera. Durante la década posterior al inicio de las obras, el precio de los paneles solares fotovoltaicos cayó de manera drástica, lo que hizo cada vez más difícil competir a la compleja tecnología termosolar utilizada por la planta.
A los elevados costos de construcción se sumaron problemas operativos y de mantenimiento, además de la necesidad de utilizar gas natural en determinadas etapas de su funcionamiento. El proyecto había sido defendido originalmente bajo la premisa de que produciría energía limpia durante décadas y contribuiría a reducir las emisiones responsables del cambio climático. Pero el cierre previsto para 2026, mucho antes de los 30 años de funcionamiento proyectados, dejó una herida abierta.
En pocas palabras
- Construcción de parque solar: El proyecto Ivanpah en el desierto de Mojave requirió el traslado de casi mil tortugas del desierto.
- Impacto ambiental: La reubicación de las tortugas, con un costo de $56 millones, generó preocupación por su supervivencia y adaptación.
- Desafíos de energía limpia: El caso de Ivanpah evidencia las dificultades ambientales y económicas de las grandes plantas de energía renovable.