Comenzaron a construir la planta solar más grande en el desierto y tuvieron que transportar a 1.000 tortugas: les salió 56 millones de dólares

El descubrimiento obligó a interrumpir la construcción durante tres meses y llevó a los responsables del proyecto a implementar un operativo para capturar y trasladar a las tortugas. La reubicación tuvo un costo estimado de unos US$56 millones y los animales fueron trasladados hacia áreas consideradas adecuadas fuera del perímetro de la planta. Sin embargo, la operación generó nuevas preocupaciones entre especialistas y ambientalistas.

Movieron cientos de tortugas y fue un desastre

Las tortugas del desierto tienen una fuerte relación con su territorio y, después de ser trasladadas, algunas recorrieron grandes distancias en un intento por regresar a sus áreas originales. Ese desplazamiento las expuso a las altas temperaturas y a nuevos riesgos, incluida la depredación. El episodio mostró que trasladar animales fuera de una zona afectada no necesariamente significa que el impacto ambiental pueda revertirse.

La Planta Solar Ivanpah era una gran central termosolar de concentración (o solar térmica de torre) utilizaba más de 173.500 heliostatos (espejos controlados por computadora) para reflejar y concentrar la luz del sol hacia tres torres centrales con caldera. Durante la década posterior al inicio de las obras, el precio de los paneles solares fotovoltaicos cayó de manera drástica, lo que hizo cada vez más difícil competir a la compleja tecnología termosolar utilizada por la planta.

A los elevados costos de construcción se sumaron problemas operativos y de mantenimiento, además de la necesidad de utilizar gas natural en determinadas etapas de su funcionamiento. El proyecto había sido defendido originalmente bajo la premisa de que produciría energía limpia durante décadas y contribuiría a reducir las emisiones responsables del cambio climático. Pero el cierre previsto para 2026, mucho antes de los 30 años de funcionamiento proyectados, dejó una herida abierta.