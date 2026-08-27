Muy buena faena tuvieron los tres equipos mendocinos de Amebal, que lograron triunfos por la 3ª fecha del Campeonato Nacional A de clubes, adultos, de handball, que se disputa en Córdoba. De esta forma clasificaron a los cuartos de final, como segundos de sus respectivas zonas, y así mantuvieron la categoría.
Los tres representantes de Amebal pasaron a cuartos de final del Nacional de Clubes A de handball
Representando a Amebal, Municipalidad de Maipú, UNCuyo, en femenino; y Municipalidad de Tupungato, en varones, mantuvieron la categoría en el Nacional de Clubes
El Campeonato Nacional es el torneo más importante a nivel clubes del país y les dará a los campeones de femenino y masculino una plaza para el próximo torneo Sur-Centro de América de la IHF (International Handball Federation). En masculino participa Municipalidad de Tupungato, y en femenino, Municipalidad de Maipú y UNCuyo. Se ha disputado en los estadios del Jockey Club Córdoba y la Facultad de Educación Física (IPEF) Mario Kempes y a partir de este jueves también se disputarán partidos en el Polideportivo de Alta Gracia.
Cómo les fue a los equipos de Amebal en el Nacional de Clubes de Handball
En damas UNCuyo superó a Acha de Mar del Plata por 18 a 14 en la zona A, mientras que Municipalidad de Maipú le ganó a Belgrano de Córdoba 25 a 17. En la U el goleo estuvo repartido entre 8 jugadoras y en el equipo maipucino se destacó Romina Díaz con 6 tantos.
En masculino Municipalidad de Tupungato venció a Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba) por 32 a 29 con 9 goles de Martín Maya.
En femenino por los cuartos de final este jueves jugarán: Ferro-Dorrego (Bs.As.) a las 13 y jugarán las cordobesas de Jockey Club y Universitario (Cba) en el estadio del Jockey. En Alta Gracia los partidos serán entre Sedalo (Lanús-Bs.As.)-Municipalidad de Maipú y Mariano Acosta (Quilmes-Bs.As.)-UNCuyo.
En masculino jugarán en el estadio del Jockey en la capital cordobesa: Dorrego-Once Unidos (Mar del Plata) y San Fernando-Jockey Club. En Alta Gracia los encuentros serán: Sedalo-Municipalidad de Tupungato y SAG de Villa Ballester (Bs.As) con Universitario de Córdoba.
Resultados en femenino
2ª fecha, martes
- Grupo A: UNCuyo16-Sedalo 37. Libre Acha (Mar del Plata, Bs.As.)
- Grupo B: Jockey Club Córdoba 25- Dorrego (Bs.As) 20. Libre: Universitario de Bahía Blanca.
- Grupo C: Ferro Carril Oeste 29- Universitario de Córdoba 20. Libre: Sol de Mayo (Viedma-Río Negro)
- Grupo D: Mariano Acosta (Quilmes-Bs.As.) 20- Municipalidad de Maipú 18. Libre: Belgrano de Córdoba
3ª fecha, miércoles
- Grupo A: UNCuyo 18- Acha (Mar del Plata, Bs.As.) 14- Libre: Sedalo
- Grupo B: Dorrego (Bs.As) 33- Universitario de Bahía Blanca 14. libre: Jockey Club Córdoba
- Grupo C: Universitario de Córdoba 29-Sol de Mayo (Viedma-Río Negro) 20. Libre: Ferro Carril Oeste
- Grupo D: Municipalidad de Maipú 25-Belgrano de Córdoba.17. Libre: Mariano Acosta (Quilmes-Bs.As.)
Resultados en masculino
2ª fecha, martes
- Grupo A: S.A.G. Villa Ballester 30- Nueva Generación (Comodoro Rivadavia-Chubut) 15. Libre: Sol de Mayo (Viedma, Río Negro)
- Grupo B: Dorrego (Bs.As.) 27- Municipalidad de Tupungato 24. Libre: Munic. Alta Gracia (Cba.)
- Grupo C: Sedalo (Lanús, Bs.As.) 31- Alianza Villa María (Cba.) 24. Libre: Once Unidos (Mar del Plata, Bs.As.)
- Grupo D: San Fernando (Bs.As.) 32- Universitario de Córdoba 29. Libre: Belgrano (Sah Nicolás, Bs.As.)
3ª fecha, miércoles
- Grupo A: Nueva Generación (Comodoro Rivadavia-Chubut) 28- Sol de Mayo (Viedma, Río Negro) 22. Libre: S.A.G. Villa Ballester
- Grupo B: Municipalidad de Tupungato 32- Munic. Alta Gracia (Cba.) 29. Libre: Dorrego (Bs.As.)
- Grupo C: Once Unidos (Mar del Plata, Bs.As.) 27-Alianza Villa María (Cba.) 21. Libre: Sedalo ,
- Grupo D: Universitario de Córdoba 32- Belgrano (Sah Nicolás, Bs.As.)29. . Libre: San Fernando (Bs.As.)
Fuente: Prensa Amebal
En pocas palabras
- Amebal: Tres equipos mendocinos clasificaron a cuartos de final del Nacional de Clubes A de handball.
- Rendimiento: Los equipos de Amebal mantuvieron la categoría tras sus victorias.
- Competencia: El certamen es el más importante a nivel clubes del país y otorga plazas para Sudamérica.