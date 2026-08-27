Los tres representantes de Amebal pasaron a cuartos de final del Nacional de Clubes A de handball

El Campeonato Nacional es el torneo más importante a nivel clubes del país y les dará a los campeones de femenino y masculino una plaza para el próximo torneo Sur-Centro de América de la IHF (International Handball Federation). En masculino participa Municipalidad de Tupungato, y en femenino, Municipalidad de Maipú y UNCuyo. Se ha disputado en los estadios del Jockey Club Córdoba y la Facultad de Educación Física (IPEF) Mario Kempes y a partir de este jueves también se disputarán partidos en el Polideportivo de Alta Gracia.

Azul Rodríguez, jugadora de la UNCuyo.

Cómo les fue a los equipos de Amebal en el Nacional de Clubes de Handball

En damas UNCuyo superó a Acha de Mar del Plata por 18 a 14 en la zona A, mientras que Municipalidad de Maipú le ganó a Belgrano de Córdoba 25 a 17. En la U el goleo estuvo repartido entre 8 jugadoras y en el equipo maipucino se destacó Romina Díaz con 6 tantos.