Con la mendocina Mili Alastra, Las Leonas le ganaron a Australia y jugarán la final del Mundial

A partir de esa jugada, el primer cuarto fue de control territorial exclusivo para Las Leonas, que instalaron el juego en campo rival sin lograr traducir ese dominio en ocasiones de peligro real frente al arco rival.

En el segundo cuarto se mantuvo la tónica de superioridad de Argentina y llegaron las aproximaciones más claras para romper la paridad. A los 3 minutos y medio, Las Leonas dispusieron de su primer córner corto del partido a través de una ejecución de Raposo que dio en el palo.

En el rebote, la bocha le quedó servida de frente al arco a Julieta Jankunas, quien tras un instante de duda no pudo conectar un remate limpio. Pese a la imperfección del tiro, la arquera australiana Jocelyn Bartram intervino a tiempo para evitar la caída de su arco y sostener el cero con el que ambos seleccionados se retiraron al descanso.

En el tercer cuadro Argentina continuó manejando la posesión ante una defensa australiana muy replegada. La Albiceleste contó con dos córners cortos, ejecutados por Agustina Gorzelany, que no prosperaron, incluyendo un rebote capturado por Milagros Alastra que fue bloqueado.

El quiebre del encuentro llegó al inicio del último cuarto a través del séptimo córner corto a favor de Las Leonas. En lugar del disparo directo, el equipo ejecutó una jugada preparada: Gorzelany se la entregó a Sofía Cairo, quien envió el centro para que Julieta Jankunas empujara la bocha a la red y marcara el 1-0.

A partir de allí, Australia adelantó sus líneas y generó peligro, pero la arquera argentina Cristina Cosentino se convirtió en figura al salvar su arco en dos fijos consecutivos con intervenciones clave, usando el pie y un guantazo.

En los minutos finales, el seleccionado australiano retiró a su arquera para sumar una jugadora de campo en busca de la igualdad. A falta de 50 segundos se produjo la última jugada polémica, cuando la bocha ingresó al arco argentino tras rebotar en Cosentino; sin embargo, el Video Ref confirmó que no existió un desvío previo que validara la acción, anulando el gol y sellando el pase de Las Leonas a la gran final.