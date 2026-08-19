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A paso firme

Las Leonas vencieron a Escocia por 2 a 0 y clasificaron a la segunda ronda del Mundial de hockey sobre césped

Con goles de Majo Granatto y Lara Casas, Las Leonas sumaron un triunfo clave en Bélgica y esperará resultados para saber cómo clasifican en el Grupo B

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Las Leonas celebran su segundo triunfo en el Mundial.

Las Leonas celebran su segundo triunfo en el Mundial.

El seleccionado argentino femenino selló su pasaje a la siguiente instancia del Mundial de hockey que se desarrolla de manera conjunta en Bélgica y Países Bajos. En el marco de la fase inicial, Las Leonas superaron por 2 a 0 a su par de Escocia sobre el césped del Belfius Hockey Arena, ubicado en la ciudad belga de Wavre.

Con este triunfo en la zona de grupos, la escuadra albiceleste aseguró su presencia en la próxima ronda del certamen y quedó a la espera del desenlace del cruce entre Alemania y Estados Unidos.

De ese marcador dependerá la ubicación definitiva del conjunto nacional en la tabla general del Grupo B.

Las Leonas ya están en la segunda ronda del Mundial.

Las Leonas ya están en la segunda ronda del Mundial.

Así ganaron Las Leonas

El andar de las dirigidas por Fernando Ferrara en el certamen comenzó con algunas dudas tras la igualdad registrada en el debut frente a las estadounidenses, pero el plantel logró recuperarse rápidamente al vencer por 3 a 2 a Alemania.

Ante Escocia la apertura del marcador se concretó a los 8 minutos de juego, cuando Majo Granatto aprovechó un rebote generado tras un córner corto ejecutado por Valentina Raposo.

El segundo tanto del compromiso llegó a los 11 minutos del tercer cuarto, nuevamente con el protagonismo de Granatto, quien desbordó por el sector izquierdo y envió un centro rasante que fue desviado por Lara Casas para establecer el 2 a 0 definitivo.

El reconocimiento a la capitana de Las Leonas

Además, en la antesala del encuentro, la Federación Internacional de Hockey (FIH) homenajeó a la capitana Agostina Alonso por haber alcanzado los 200 partidos internacionales con la camiseta de la selección.

Para afrontar este duelo, la alineación inicial dispuesta por el entrenador contó con Cristina Cosentino en el arco, acompañada por Valentina Raposo, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Victoria Miranda, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Zoe Díaz y Julieta Jankunas.

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