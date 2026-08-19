Las Leonas vencieron a Escocia por 2 a 0 y clasificaron a la segunda ronda del Mundial de hockey sobre césped

Las Leonas ya están en la segunda ronda del Mundial.

Así ganaron Las Leonas

El andar de las dirigidas por Fernando Ferrara en el certamen comenzó con algunas dudas tras la igualdad registrada en el debut frente a las estadounidenses, pero el plantel logró recuperarse rápidamente al vencer por 3 a 2 a Alemania.

Ante Escocia la apertura del marcador se concretó a los 8 minutos de juego, cuando Majo Granatto aprovechó un rebote generado tras un córner corto ejecutado por Valentina Raposo.

El segundo tanto del compromiso llegó a los 11 minutos del tercer cuarto, nuevamente con el protagonismo de Granatto, quien desbordó por el sector izquierdo y envió un centro rasante que fue desviado por Lara Casas para establecer el 2 a 0 definitivo.

El reconocimiento a la capitana de Las Leonas

Además, en la antesala del encuentro, la Federación Internacional de Hockey (FIH) homenajeó a la capitana Agostina Alonso por haber alcanzado los 200 partidos internacionales con la camiseta de la selección.

200 CAPS FOR AGOSTINA ALONSO !



A special milestone at the world cup for the Leonas' heartbeat. #HockeyWorldCup2026 #HWC2026 #Leonas #Argentina pic.twitter.com/MCUdiYdSlb — International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 19, 2026

Para afrontar este duelo, la alineación inicial dispuesta por el entrenador contó con Cristina Cosentino en el arco, acompañada por Valentina Raposo, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Victoria Miranda, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Zoe Díaz y Julieta Jankunas.