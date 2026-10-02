El reencuentro de Independiente Rivadavia con sus hinchas en el Gargantini

Tres semanas pasaron desde la victoria ante Aldosivi en el Bautista Gargantini. Este viernes, tras más de 20 días, los hinchas de Independiente Rivadavia se reencontraron con su equipo.
Este viernes, tras más de 20 días, los hinchas de Independiente Rivadavia se reencontraron con su equipo en el partido de la fecha 11 del Torneo Clausura
Tres semanas pasaron desde la victoria ante Aldosivi en el Bautista Gargantini. Este viernes, tras más de 20 días, los hinchas de Independiente Rivadavia se reencontraron con su equipo.
En el medio pasó el empate (y derrota por penales) con Atlético Tucumán por los cuartos de final de la Copa Argentina. También la victoria de Independiente Rivadavia ante Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia.
Ahora, ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bautista Gargantini, los hinchas se ilusionan con la recta final de la temporada.
La Lepra es el puntero de la Tabla Anual y depende de sí misma pata bordar una segunda estrella a su escudo. La del mejor del año.
En el horizonte también aparece la Supercopa Argentina con Estudiantes La Plata (programada para el 11 de noviembre, pero que se pasaría al 15) y el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B.
Los hinchas, poco a poco, fueron llegando a la cita. Con optimismo, entusiasmo y esas ganas de volver a ver al equipo dentro del verde césped.
"Contra Barracas fue un partido bisagra. A partir de ahora hay que ganar los tres partidos de local y pensar en llegar a Banfield con el objetivo cumplido", manifestó Diego, un hincha, en su ingreso al Gargantini.
"A Berti y los jugadores sólo hay palabras de agradecimiento. Estamos a un paso de cerrar una temporada soñada y solo depende de nosotros. Todos juntos vamos a alcanzarlo", sumó Bruno sobre el gran año leproso.