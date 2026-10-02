El reencuentro de Independiente Rivadavia con sus hinchas en el Gargantini

Los seguidores de la Lepra muestran su algarabía. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

La Lepra es el puntero de la Tabla Anual y depende de sí misma pata bordar una segunda estrella a su escudo. La del mejor del año.

En el horizonte también aparece la Supercopa Argentina con Estudiantes La Plata (programada para el 11 de noviembre, pero que se pasaría al 15) y el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B.

Dos hinchas de la Lepra saludan a la cámara. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Los hinchas, poco a poco, fueron llegando a la cita. Con optimismo, entusiasmo y esas ganas de volver a ver al equipo dentro del verde césped.

Los fanáticos azules le dieron su apoyo al equipo. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Contra Barracas fue un partido bisagra. A partir de ahora hay que ganar los tres partidos de local y pensar en llegar a Banfield con el objetivo cumplido", manifestó Diego, un hincha, en su ingreso al Gargantini.

Los hinchas azules se reencontraron con su equipo en el Gargantini. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"A Berti y los jugadores sólo hay palabras de agradecimiento. Estamos a un paso de cerrar una temporada soñada y solo depende de nosotros. Todos juntos vamos a alcanzarlo", sumó Bruno sobre el gran año leproso.