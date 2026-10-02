Boca le gana a Unión en La Bombonera con un gol de Di Lollo

Boca llegaba a este encuentro en alza, tras darle vuelta un partido increíble a Racing y meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.

El Xeneize, con Sebastián Villa de titular, tenía la iniciativa ante el Tatengue, pero no podía marcar el primero.

Hasta que a los 22' llegó el tiro libre desde la derecha de Paredes y Di Lollo puso el 1 a 0 de cabeza. El defensor lleva seis tantos en el elenco auriazul y fueron todos por esa vía.