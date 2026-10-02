Boca le gana a Unión en La Bombonera con un gol de Di Lollo

Boca le gana 1 a 0 a Unión de Santa Fe este viernes en La Bombonera, por la 11ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Boca, que sueña con una histórica cuádruple corona, recibe a Unión de Santa Fe por la 11ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol
Boca le gana 1 a 0 a Unión de Santa Fe este viernes en La Bombonera, por la 11ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Seguilo en VIVO por Radio Nihuil
Lautaro Di Lollo marcó el gol del Xeneize a los 22' del primer tiempo.
Boca llegaba a este encuentro en alza, tras darle vuelta un partido increíble a Racing y meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.
El Xeneize, con Sebastián Villa de titular, tenía la iniciativa ante el Tatengue, pero no podía marcar el primero.
Hasta que a los 22' llegó el tiro libre desde la derecha de Paredes y Di Lollo puso el 1 a 0 de cabeza. El defensor lleva seis tantos en el elenco auriazul y fueron todos por esa vía.