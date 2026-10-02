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Copa Argentina 2026: fechas confirmadas para las dos semifinales y nuevo día para la final

La final de la Copa Argentina 2026 que había sido anunciada inicialmente para el 4 de noviembre fue reprogramada.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Boca es uno de los semifinalistas de la Copa Argentina.

Boca es uno de los semifinalistas de la Copa Argentina.

La final de la Copa Argentina 2026 que había sido anunciada inicialmente para el 4 de noviembre se jugará el miércoles 2 de diciembre en sede y horario a confirmar por parte de la organización.

Esta reprogramación se debe principalmente a que Boca, uno de los semifinalistas, tiene que jugar las semifinales de la Copa Sudamericana, además del Torneo Clausura y no tiene demasiadas fechas disponibles.

La semifinal entre Atlético Tucumán y Platense será el miércoles 28 de octubre y la que animarán Boca y Banfield se disputará el sábado 14 de noviembre, durante la disputa de la fecha FIFA. En ambos casos los escenarios neutrales y el horario no han sido confirmados.

Boca debe jugar el 13 y 20 de octubre la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, además de afrontar la recta final del Torneo Clausura en el que aún debe jugar las últimas 6 fechas y posteriormente los playoffs.

Las próximas finales del fútbol argentino

  • Supercopa Argentina: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes deben jugar en Córdoba el 11/11 pero es un hecho que por la visita del Papa el partido se jugará el 15/11.
  • Copa Argentina: 2 de diciembre en sede y horario a designar.
  • Torneo Clausura: 12 de diciembre en La Plata.
  • Trofeo de Campeones: 19 de diciembre en Córdoba.

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