Copa Argentina 2026: fechas confirmadas para las dos semifinales y nuevo día para la final

Esta reprogramación se debe principalmente a que Boca, uno de los semifinalistas, tiene que jugar las semifinales de la Copa Sudamericana, además del Torneo Clausura y no tiene demasiadas fechas disponibles.

La semifinal entre Atlético Tucumán y Platense será el miércoles 28 de octubre y la que animarán Boca y Banfield se disputará el sábado 14 de noviembre, durante la disputa de la fecha FIFA. En ambos casos los escenarios neutrales y el horario no han sido confirmados.