Copa Argentina 2026: fechas confirmadas para las dos semifinales y nuevo día para la final

La final de la Copa Argentina 2026 que había sido anunciada inicialmente para el 4 de noviembre se jugará el miércoles 2 de diciembre en sede y horario a confirmar por parte de la organización.
La final de la Copa Argentina 2026 que había sido anunciada inicialmente para el 4 de noviembre fue reprogramada.
La final de la Copa Argentina 2026 que había sido anunciada inicialmente para el 4 de noviembre se jugará el miércoles 2 de diciembre en sede y horario a confirmar por parte de la organización.
Esta reprogramación se debe principalmente a que Boca, uno de los semifinalistas, tiene que jugar las semifinales de la Copa Sudamericana, además del Torneo Clausura y no tiene demasiadas fechas disponibles.
La semifinal entre Atlético Tucumán y Platense será el miércoles 28 de octubre y la que animarán Boca y Banfield se disputará el sábado 14 de noviembre, durante la disputa de la fecha FIFA. En ambos casos los escenarios neutrales y el horario no han sido confirmados.
Boca debe jugar el 13 y 20 de octubre la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, además de afrontar la recta final del Torneo Clausura en el que aún debe jugar las últimas 6 fechas y posteriormente los playoffs.