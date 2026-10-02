Los 4 cambios en tu alimentación diaria que reducen el riesgo de cáncer colorrectal

Aumentar la fibra, como por ejemplo con la ingesta de legumbres, reducir ultraprocesados y reemplazar carnes procesadas por magras son clave.

Las 4 pautas nutricionales de prevención comprobada:

Diversos ensayos clínicos fundamentan la importancia de realizar ajustes progresivos en la selección de insumos para proteger la digestión y garantizar una óptima salud metabólica:

Aumentar el aporte de fibra soluble e insoluble: un estudio científico médico Reducir el consumo de ultraprocesados: disminuir la ingesta de embutidos, congelados industriales y productos con colorantes artificiales previene el desgaste de las bacterias benéficas de la microbiota. Reemplazar las carnes procesadas por proteínas magras: el consumo frecuente de fiambres, salchichas y carnes curadas aporta nitritos y aminas heterocíclicas que alteran el ADN celular. Optar por pescado, aves, huevo o proteína vegetal reduce significativamente este impacto. Sumar alimentos fermentados naturales: la inclusión de yogur sin azúcar, kéfir o chucrut aporta microorganismos vivos que fortalecen las defensas inmunológicas del tracto digestivo.

Pequeñas decisiones con un impacto duradero en la salud

Implementar estas modificaciones no exige dietas restrictivas ni cambios drásticos de un día para otro. La consistencia en la selección de ingredientes naturales se traduce en una barrera intestinal resistente, favoreciendo una prevención primaria efectiva frente al desarrollo del cáncer digestivo a largo plazo.

Este artículo tiene fines informativos y no reemplaza la consulta, diagnóstico ni tratamiento con un profesional de la salud.