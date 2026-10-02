El Titán calienta motores: Agustín Canapino palpita el regreso del Turismo Nacional a Mendoza

Canapino es el puntero del campeonato.

El Turismo Nacional desembarca en suelo mendocino en la recta final de la temporada, a falta de solo tres competencias para coronar al campeón y Agustín Canapino llega al frente de las posiciones en la Clase 3, aunque la diferencia se achicó tras la última carrera: "Es una fecha importante porque estamos ya en etapa de definición, quedan solo 3 carreras. Estamos líderes del campeonato, venimos de un abandono en la última competencia donde se nos rompió el motor, entonces hemos perdido un poco esa ventaja que teníamos justamente contra el piloto local, contra Santero que ganó y se nos acercó", analizó el arrecifeño.

El Chevrolet Cruze de Canapino.

El Titán, quien disputa su primera temporada completa en la especialidad, ponderó la paridad y exigencia del torneo: "Es mi primera temporada completa en el TN, que hoy está viviendo un presente magnífico y ocupa un lugar muy importante en nuestro automovilismo. La categoría ha crecido mucho y está muy difícil porque están los mejores equipos y los mejores pilotos. Es ultra competitiva y las carreras que dan siempre son muy divertidas".

"Algo personal con Mendoza": el recuerdo de su primer triunfo

Más allá de la presión por el campeonato, el trazado sanmartiniano despierta recuerdos especiales en la carrera de Canapino. El piloto rememoró sus primeros pasos en las pistas cuando apenas tenía 16 años: "Tengo algo personal con Mendoza. Pepe Michele es mendocino, muy amigo de mi papá y me ha apadrinado en mis inicios. Mi primera victoria en la Copa Mégane, allá por el 2006 cuando recién empezaba a correr, fue justamente en Mendoza. Tengo algo especial con ese lugar, aparte de que es una provincia hermosa que me encanta visitar".

Canapino ganó por primera vez en la Copa Megane, en San Rafael, hace 20 años.

Presencia local y la invitación a los fanáticos

Además del duelo en la cima entre Canapino y Julián Santero, la cita en San Martín contará con un importante parque de corredores locales, entre los que destacan Tomás Vitar (tercero en el torneo de la Clase 2) y Lucas Vicino.

De cara a un fin de semana que anticipa tribunas colmadas, el arrecifeño extendió la convocatoria a toda la provincia: "Los invitamos a todos, va a ser una fiesta como cada vez que el TN hace una carrera. Vengan a vernos porque el nivel es espectacular y el TN siempre garantiza competencias entretenidas".

El Top 5 de la Clase 3 del Turismo Nacional

1) Agustín Canapino - Chevrolet 269,0

2) Julián Santero - Volkswagen / Ford 225,0

3) Facundo Chapur - Honda 213,0

4) Mauricio Lambiris - Ford 189,0

5) Jorge Barrio - Chevrolet 187,0

Cuánto valen y cómo comprar las entradas para el TN en San Martín

Para asistir a las jornadas del 10 y 11 en el Autódromo de San Martín, la organización dispuso los siguientes valores