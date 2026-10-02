Cuándo juega River y por qué tendrá un receso más largo que el resto de los equipos del fútbol argentino

El partido ante Sarmiento, correspondiente a la fecha 11, fue postergado para el miércoles 14 a las 19 en Junín y esto fue por pedido del club de Núñez ante las convocatorias a la Selección argentina de Thiago Almada, Brian Andrada y Santiago Beltrán. Los dos primeros se recuperan de sus lesiones e incluso Andrada fue desafectado por Scaloni.

Otro jugador de River que participará de la Selección argentina, aunque solo del amistoso ante Benín, es Nicolás Otamendi y Ponzio espera que todos estén recuperados y disponibles para el próximo compromiso.

Lo que viene para River

River solo tiene por delante el Torneo Clausura en el que por ahora está 8vo en la Zona B con 13 puntos en 10 fechas y por eso necesita sumar para asegurar su lugar en los playoffs.

En cuanto a la tabla anual está 8vo con 42 puntos, por ahora se está clasificando a la Sudamericana 2027 y está a 5 puntos de Boca que por ahora es el último que se está metiendo en lo Copa Libertadores.

Los próximos partidos de River