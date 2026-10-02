Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Clausura

Cuándo juega River y por qué tendrá un receso más largo que el resto de los equipos del fútbol argentino

River postergó su partido ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, y completará 21 días sin competencia por la disputa de la fecha FIFA.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Ponzio tiene 3 semanas para trabajar con el equipo.

Ponzio tiene 3 semanas para trabajar con el equipo.

River postergó su partido ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, y completará 21 días sin competencia por la disputa de la fecha FIFA.

Eliminado de la Copa Argentina y la Sudamericana, el conjunto millonario jugó por última vez el 19 de septiembre ante Huracán (perdió 2-1) y recién volverá a hacerlo por la fecha 12 frente a Estudiantes de Río Cuarto, el sábado 10 de octubre a las 21.30 en el Monumental.

Rievr recién volverá a jugar el sábado 10 de octubre.

Rievr recién volverá a jugar el sábado 10 de octubre.

Serán 3 semanas sin jugar, una verdadera rareza en épocas en las que los calendarios están cada vez más colapsados y en un fútbol argentino que tiene numerosas competencias.

El partido ante Sarmiento, correspondiente a la fecha 11, fue postergado para el miércoles 14 a las 19 en Junín y esto fue por pedido del club de Núñez ante las convocatorias a la Selección argentina de Thiago Almada, Brian Andrada y Santiago Beltrán. Los dos primeros se recuperan de sus lesiones e incluso Andrada fue desafectado por Scaloni.

Otro jugador de River que participará de la Selección argentina, aunque solo del amistoso ante Benín, es Nicolás Otamendi y Ponzio espera que todos estén recuperados y disponibles para el próximo compromiso.

Lo que viene para River

River solo tiene por delante el Torneo Clausura en el que por ahora está 8vo en la Zona B con 13 puntos en 10 fechas y por eso necesita sumar para asegurar su lugar en los playoffs.

En cuanto a la tabla anual está 8vo con 42 puntos, por ahora se está clasificando a la Sudamericana 2027 y está a 5 puntos de Boca que por ahora es el último que se está metiendo en lo Copa Libertadores.

Los próximos partidos de River

  • 10/10 vs. Estudiantes de Río Cuarto (L)
  • 14/10 vs Sarmiento (V)
  • 18/10 vs. Belgrano (V)
  • 25/10 vs. Racing (L)
  • 1/11 vs. Boca (V)
  • 8/11 vs. Aldosivi (V)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas