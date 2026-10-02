El récord que la Selección argentina puede prolongar en los amistosos ante Burkina Faso y Benin

El listado de triunfos consecutivos comenzó ante Estonia, días después de la conquista de la Finalissima ante Italia, con un notable partido de Messi, que marcó los 5 goles argentinos.

Messi le hizo 5 goles a Estonia para iniciar la racha.

Luego de vencer a Honduras y Jamaica en septiembre, Emiratos Árabes Unidos fue la Selección a vencer en la semana previa al inicio del Mundial Qatar 2022, en el que la “Albiceleste” alcanzó la gloria máxima por tercera vez en su historia.

El primer amistoso posterior al Mundial fue ante Panamá, con una victoria por 2-0 que fue seguida por el triunfo más abultado del seleccionado en el listado: goleó a Curazao por 7-0 con 3 tantos de Messi, mientras que Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María y Gonzalo Montiel marcaron los tantos restantes.

Angola fue uno de los rivales de menor categoría que tuvo La Scaloneta.

Antes de la Copa América 2024 hubo 4 amistosos más en Estados Unidos (El Salvador, Costa Rica, Ecuador y Guatemala), y después de que el combinado nacional fuera bicampeón, la Albiceleste jugó otros tres partidos en los que se impuso a Venezuela, Puerto Rico y Angola, para dar paso a los últimos cuatro partidos previos al Mundial 2026: Mauritania y Zambia, en el país, además de Honduras e Islandia, ya en Estados Unidos en la previa del último Mundial.

La racha que se extiende durante cuatro años también dejó un saldo muy positivo en el apartado estadístico, con 65 goles a favor del equipo argentino y apenas 3 en contra, convertidos por Costa Rica, Guatemala y Mauritania.

Más allá de los 20 triunfos consecutivos, el equipo que dirige Lionel Scaloni no cae en un partido amistoso desde 2019, por lo que la racha invicta se extiende a 28 encuentros.

Los amistosos de la Selección argentina con Scaloni como DT

2018

07/09/2018: Argentina 3 - 0 Guatemala

11/09/2018: Argentina 0 - 0 Colombia

11/10/2018: Argentina 4 - 0 Irak

16/10/2018: Argentina 0 - 1 Brasil

16/11/2018: Argentina 2 - 0 México

20/11/2018: Argentina 2 - 0 México

2019

22/03/2019: Argentina 1 - 3 Venezuela

26/03/2019: Argentina 1 - 0 Marruecos

07/06/2019: Argentina 5 - 1 Nicaragua

05/09/2019: Argentina 0 - 0 Chile

10/09/2019: Argentina 4 - 0 México

09/10/2019: Argentina 2 - 2 Alemania

13/10/2019: Argentina 6 - 1 Ecuador

15/11/2019: Argentina 1 - 0 Brasil

18/11/2019: Argentina 2 - 2 Uruguay

2022

05/06/2022: Argentina 5 - 0 Estonia

23/09/2022: Argentina 3 - 0 Honduras

27/09/2022: Argentina 3 - 0 Jamaica

16/11/2022: Argentina 5 - 0 Emiratos Árabes Unidos

2023

23/03/2023: Argentina 2 - 0 Panamá

28/03/2023: Argentina 7 - 0 Curazao

15/06/2023: Argentina 2 - 0 Australia

19/06/2023: Argentina 2 - 0 Indonesia

2024

22/03/2024: Argentina 3 - 0 El Salvador

26/03/2024: Argentina 3 - 1 Costa Rica

09/06/2024: Argentina 1 - 0 Ecuador

14/06/2024: Argentina 4 - 1 Guatemala

2025

10/10/2025: Argentina 1 - 0 Venezuela

14/10/2025: Puerto Rico 0 - 6 Argentina

14/11/2025: Angola 0 - 2 Argentina

2026

27/03/2026: Argentina 2 - 1 Mauritania

31/03/2026: Argentina 5 - 0 Zambia

06/06/2026: Argentina 2 - 0 Honduras

09/06/2026: Argentina 3 - 0 Islandia

30/09/2026: Argentina 4 - 0 Bolivia

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