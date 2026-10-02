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Amistoso internacional

El récord que la Selección argentina puede prolongar en los amistosos ante Burkina Faso y Benin

La Selección argentina alcanzó su 20mo triunfo consecutivo en partidos amistosos, con una racha activa durante los últimos 4 años que buscará prolongar ante Burkina Faso y Benín

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Selección lleva 20 amistosos ganados de manera consecutiva.

La Selección lleva 20 amistosos ganados de manera consecutiva.

La Selección argentina alcanzó su 20mo triunfo consecutivo en partidos amistosos internacionales en la victoria ante Bolivia (4-0), con una racha activa durante los últimos 4 años que buscará prolongar este sábado ante Burkina Faso y el martes frente a Benín, en la despedida de Lionel Messi.

La seguidilla de encuentros de resultado favorable comenzó en junio de 2022, con un triunfo por 5-0 ante Estonia, en el que Messi convirtió los 5 goles del equipo nacional.

El Cuti es el nuevo capitán de la Selección argentina y marcó un gol ante Bolivia.

El Cuti es el nuevo capitán de la Selección argentina y marcó un gol ante Bolivia.

El seleccionado argentino se mantiene en racha positiva en partidos preparatorios desde antes de consagrarse campeón del mundo, en Qatar 2022, con una seguidilla de rivales de baja competitividad.

El listado de triunfos consecutivos comenzó ante Estonia, días después de la conquista de la Finalissima ante Italia, con un notable partido de Messi, que marcó los 5 goles argentinos.

Messi le hizo 5 goles a Estonia para iniciar la racha.

Messi le hizo 5 goles a Estonia para iniciar la racha.

Luego de vencer a Honduras y Jamaica en septiembre, Emiratos Árabes Unidos fue la Selección a vencer en la semana previa al inicio del Mundial Qatar 2022, en el que la “Albiceleste” alcanzó la gloria máxima por tercera vez en su historia.

El primer amistoso posterior al Mundial fue ante Panamá, con una victoria por 2-0 que fue seguida por el triunfo más abultado del seleccionado en el listado: goleó a Curazao por 7-0 con 3 tantos de Messi, mientras que Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María y Gonzalo Montiel marcaron los tantos restantes.

Angola fue uno de los rivales de menor categoría que tuvo La Scaloneta.

Angola fue uno de los rivales de menor categoría que tuvo La Scaloneta.

Antes de la Copa América 2024 hubo 4 amistosos más en Estados Unidos (El Salvador, Costa Rica, Ecuador y Guatemala), y después de que el combinado nacional fuera bicampeón, la Albiceleste jugó otros tres partidos en los que se impuso a Venezuela, Puerto Rico y Angola, para dar paso a los últimos cuatro partidos previos al Mundial 2026: Mauritania y Zambia, en el país, además de Honduras e Islandia, ya en Estados Unidos en la previa del último Mundial.

La racha que se extiende durante cuatro años también dejó un saldo muy positivo en el apartado estadístico, con 65 goles a favor del equipo argentino y apenas 3 en contra, convertidos por Costa Rica, Guatemala y Mauritania.

Más allá de los 20 triunfos consecutivos, el equipo que dirige Lionel Scaloni no cae en un partido amistoso desde 2019, por lo que la racha invicta se extiende a 28 encuentros.

Los amistosos de la Selección argentina con Scaloni como DT

2018

  • 07/09/2018: Argentina 3 - 0 Guatemala

  • 11/09/2018: Argentina 0 - 0 Colombia

  • 11/10/2018: Argentina 4 - 0 Irak

  • 16/10/2018: Argentina 0 - 1 Brasil

  • 16/11/2018: Argentina 2 - 0 México

  • 20/11/2018: Argentina 2 - 0 México

2019

  • 22/03/2019: Argentina 1 - 3 Venezuela

  • 26/03/2019: Argentina 1 - 0 Marruecos

  • 07/06/2019: Argentina 5 - 1 Nicaragua

  • 05/09/2019: Argentina 0 - 0 Chile

  • 10/09/2019: Argentina 4 - 0 México

  • 09/10/2019: Argentina 2 - 2 Alemania

  • 13/10/2019: Argentina 6 - 1 Ecuador

  • 15/11/2019: Argentina 1 - 0 Brasil

  • 18/11/2019: Argentina 2 - 2 Uruguay

2022

  • 05/06/2022: Argentina 5 - 0 Estonia

  • 23/09/2022: Argentina 3 - 0 Honduras

  • 27/09/2022: Argentina 3 - 0 Jamaica

  • 16/11/2022: Argentina 5 - 0 Emiratos Árabes Unidos

2023

  • 23/03/2023: Argentina 2 - 0 Panamá

  • 28/03/2023: Argentina 7 - 0 Curazao

  • 15/06/2023: Argentina 2 - 0 Australia

  • 19/06/2023: Argentina 2 - 0 Indonesia

2024

  • 22/03/2024: Argentina 3 - 0 El Salvador

  • 26/03/2024: Argentina 3 - 1 Costa Rica

  • 09/06/2024: Argentina 1 - 0 Ecuador

  • 14/06/2024: Argentina 4 - 1 Guatemala

2025

  • 10/10/2025: Argentina 1 - 0 Venezuela

  • 14/10/2025: Puerto Rico 0 - 6 Argentina

  • 14/11/2025: Angola 0 - 2 Argentina

2026

  • 27/03/2026: Argentina 2 - 1 Mauritania

  • 31/03/2026: Argentina 5 - 0 Zambia

  • 06/06/2026: Argentina 2 - 0 Honduras

  • 09/06/2026: Argentina 3 - 0 Islandia

  • 30/09/2026: Argentina 4 - 0 Bolivia

Estadísticas

  • Partidos Jugados: 34
  • Triunfos: 28
  • Empates: 4
  • Derrotas: 2
  • Goles a favor: 87
  • Goles en contra: 12

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